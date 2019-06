Viajes al extranjero: seguros, vacunas, carné de conducir y visados

Llega el verano y los aragoneses realizan más de 2 millones de viajes, con una duración media de entre cinco y seis días, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Parte de estos desplazamientos se realizan en la misma comunidad autónoma, otros en España y el resto apuestan por el extranjero. Es en este punto donde surgen las primeras dudas: ¿qué necesito llevar? ¿cómo me desplazo? ¿tengo que vacunarme?

Las circunstancias son muy diferentes de un país a otro. Para viajar por Europa, la idea inicial es que no hay problemas: solo se necesita el DNI y la tarjeta sanitaria europea. La solicitud de este documento se realiza a través de internet y se recibe en un plazo máximo de 10 días. Es válida desde su recepción hasta la fecha de espiración que consta en la misma.

Este documento certifica el derecho de su titular a recibir las prestaciones sanitarias en cualquiera de los países integrantes de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y Suiza. Pero esto no quiere decir que los servicios sean gratuitos como lo son en España. El turista tendrá las mismas condiciones con los asegurados del país al que se desplaza, por lo que en algunas ocasiones deberá asumir una cantidad fija o un porcentaje de los gastos derivados de la asistencia recibida. Estos importes no son reintegrables, por lo que en determinadas ocasiones sería recomendable contratar un seguro de viaje.

Algunos países como Cuba, Ecuador (desde septiembre de 2018), Argelia, Irán, Biolorusia y Rusia obligan a los turistas a tener contratado un seguro de viaje. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda adquirir uno para desplazarse a Estados Unidos, Canadá, China, Colombia o Venezuela. Lo importante es que tengan “amplia y plena cobertura en caso de enfermedad o accidente durante el viaje, incluida la evacuación en avión”. Por ejemplo, el traslado de un enfermo en avión medicalizado desde los Estados Unidos puede tener un coste en torno a los 50.000 euros. El viaje de vuelta a España de un paciente en camilla en un vuelo regular acompañado por un médico puede costar en torno a 20.000 euros.

Respecto a los seguros de viaje, desde Exteriores recuerdan la existencia de algunas actividades para las que generalmente se necesita contratar un seguro adicional: motor, buceo, alpinismo o esquí. “Cuando se produce un accidente en el extranjero, la competencia en materia de rescate y protección civil recae en las autoridades locales, cuya legislación, protocolos de actuación y medios pueden no ser similares a los disponibles en España”, recalcan.

Vacunarse de fiebre amarilla, meningitis meningocócica o polimelitis es una obligación para entrar a determinados países. También son comunes las vacunas de cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, rabia o tétanos. De hecho, en la actualidad hay dos meses de demora para conseguir cita en la sede del Centro de Vacunación Internacional de Zaragoza; aunque hay posibilidad de desplazarse a Huesca o Teruel. La mayoría de los aragoneses que acuden a estos centros tienen previstos viajes a Kenia, Tanzania, Tailandia, Nepal o la India.

Además de las vacunas, la preparación de los medicamentos antes de un viaje también es importante. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explican que todos los medicamentos, especialmente los que requieren receta, se lleven en el equipaje de mano con sus envases originales. El contacto del médico de cabecera, detalles sobre la medicación así como las dosis prescritas también son recomendables. "En el caso de tener que viajar con otro material sanitario como por ejemplo jeringuillas, es necesario llevar un informe del médico certificando la necesidad de emplearlo, ya que puede ser solicitado por los oficiales de aduanas o el personal de seguridad", subrayan.

- Estados Unidos - Para entrar al país es necesario obtener una autorización de viaje: ESTA. Su solicitud se realiza a través de internet, al menos, 72 horas antes de viajar. Tiene una validez de dos años y su precio es 15 euros.

- Todos los viajeros, incluidos los menores de edad, deberán llevar un pasaporte con datos biométricos.

- Recomendable seguro de viaje con asistencia sanitaria, que cubra al menos 100.000 euros y la repatriación.

- El periodo de estancia máxima es de 90 días.

- Recomendación de no visitar barrios marginales en las grandes ciudades: Nueva York (Harlmen, Randall's Island en Manhattan), Boston (Roxbury, Dorchester y Mattapan), Chicago (sur y oeste), Los Ángeles (la mitad este del Downtown), San Francisco (Alamo Square, Embarcadero o Fisherman's Wharf), Houston (Eastside, South Central y Fondren).

- Se necesita el carnet internacional para poder conducir. Se solicita con cita previa en la DGT. Tiene un coste de 10 euros que se deben pagar con tarjeta de crédito y su duración es de un año.

- Canadá - Obligatorio pedir por vía electrónica una autorización de viaje (ETA). Es preciso solicitarla con la máxima antelación dado que en algunos casos se requiere la presentación de documentación adicional. Se recomienda no adquirir el billete de vuelo antes de conseguir la ETA. El precio es de 7 dólares canadienses, o lo que es lo mismo, menos de 5 euros.

- Un seguro médico amplio.



- Brasil - Se puede viajar durante un período máximo de 3 meses en el plazo de 6.

- No es necesario un visado, pero el pasaporte tiene que tener una validez de al menos 6 meses.

- Los turistas deberán presentar una carta de invitación si se van a alojar en una residencia privada o el documento de reserva del hotel.

- Billetes de avión (de ida y vuelta) y comprobante de medios económicos suficientes: unos 50 euros por día.

- Contratación de seguro médico de viaje.

- Deben evitarse los barrios marginales (favelas) de todas las grandes ciudades, especialmente Río de Janeiro, Salvador, San Pablo y Brasilia,

- No consumir agua del grifo.

- Costa Rica - Se accede al país con el pasaporte en vigor. Aunque se necesita presentar los billetes de ida y vuelta. Existe una tasa de salida del país: 29 dólares (menos de 26 euros). Algunas aerolíneas incluyen este precio en el coste del billete.

- Recomendación de evitar lugares aislados o poco iluminados y transitar acompañado.

- Estado de emergencia por dengue, chikunguya y zika. No hay obligación de vacunarse si se viaja directamente desde España.

- Cuidado con el consumo de agua en las zonas rurales.

- Contratación de un seguro médico, aunque la sanidad pública de Costa Rica es una de las mejores de Iberoamérica.

- Cuba - Para acceder a Cuba es necesario: pasaporte en vigor (validez de 6 meses), visado turístico, billetes de ida y vuelta y una prueba de haber contratado un seguro de viaje de cobertura médica.

- La temporada de huracanes en el Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

- México - Solo se necesita el pasaporte en vigor para entrar al país. El límite de la permanencia en México es de 180 días.

- Seguro médico. Desde el Ministerio de Exteriores explican que, aún así, es habitual que el turista deba pagar el tratamiento por adelantado.

- Utilizar transporte público, no conducir por carreteras y no bañarse en playas solitarias.

- Las zonas turísticas más importantes del país, con excepción de Acapulco (estado de Guerrero), no presentan, hasta ahora, problemas de seguridad.

- Kenia - Se necesita visado para entrar en Kenia. Su precio varía entre 20 y 100 euros, dependiendo de si es para estar solo 24 horas o para hacer múltiples viajes. Existe un Visado Uniforme de África del Este con un precio de 75 euros y validez de 90 días.

- Se recomienda la vacunación de fiebre amarilla, hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, tétanos-difteria y enfermedad meingocócica.

- Evitar zonas como la provincia del noroeste, el condado de Lamu, los barrios marginales de Nairobi y las travesías marítimas en el Golfo de Adén y el Océano Indico.

- Alerta por cólera. Tomar agua mineral o hervida y no ingerir hielo ni frutas o verduras crudas en restaurantes y hoteles.

- Contratar un seguro médico de viaje que cubra el traslado por avión-ambulancia desde cualquier punto de Kenia hasta Nairobi.

- Es necesario recordar que la homosexualidad es delito en Kenia.



- Japón - No es necesario obtener visado para estancias inferiores a 90 días sin finalidad laboral.

- Para conducir es obligatorio el carnet internacional. Se necesita el carnet internacional para poder conducir. Se solicita con cita previa en la DGT. Tiene un coste de 10 euros que se deben pagar con tarjeta de crédito y su duración es de un año.

- El mayor riesgo son los desastres naturales (terremotos, tifones, lluvias torrenciales y erupciones vocánicas) y la actividad sísmica.

- Tailandia

- El plazo máximo de permanencia en Tailandia sin visado es de 30 días.

- Vacunas recomendadas: Hepatitis A y B, rabia, encefalitis japonesa, tétanos y BCG (tuberculosis).

- Contratar un seguro de viaje que cubra, entre otras enventualidades, los accidentes de tráfico debido a la alta siniestralidad vial del país.

- Hay que tener en cuenta los altos niveles de contaminación en Bangkok si se sufren afecciones respiratorias.

- Se desaconseja aceptar invitaciones de bebidas, especialmente si la botella no ha sido abierta en presencia del interesado. Algunos turistas han sido narcotizados.

- Evitar las provincias sureñas de Yala, Pattani, y Narathiwat por atentados de grupos insurgentes.

- China - Los ciudadanos con pasaporte español no necesitan visado para viajes de turismo con estancias inferiores a 90 días en cada región.

- Recomiendan desplazarse en taxi. Los legales disponen de un taxímetro y de una placa interior que identifica al conductor. En China no se reconoce el permiso de conducir español ni el internacional.

- Seguro médico. Es habitual adelantar el pago de los tratamientos para garantizar la asistencia sanitaria.

- El agua del grifo no es salubre, salvo en Hong Kong y Macao.

- En Pekín y otros núcleos urbanos se registran regularmente índices de contaminación elevados.

- Si no se habla chino se recomienda realizar un viaje organizado o contar con un intérprete. El uso del inglés todavía no está extendido.

- Las autoridades chinas imponen controles en Internet (Facebook, Youtube, Google, Gmail y Twitter). En Hong Kong y Macao, no hay estas restricciones.

- La India - Es obligatorio disponer de visado. Las solicitudes tardan un mínimo de tres días en resolverse y su validez es de 60 días. Su precio es de 80 dolares (unos 70 euros).

- Vacunas recomendadas: hepatitis A y B, tétanos y fiebres tifoideas.

- No se recomienda viajar por las siguientes zonas: Jammu, Cachemira, la frontera con Pakistán, Manipur, el noroeste del país, Bengala occidental y Assam.

- Delhi es actualmente la ciudad más contaminada del mundo.

- Camboya - El visado se expide en los aeropuertos internacionales de Siem Reap y Phnom Penh, aportando el pasaporte, fotografías y pagando una tasa de 30 dólares (menos de 27 euros). Su validez es de un mes.

- Vacunas recomendadas: tétanos, encefalitis japonesa, hepatitis A y B, tifus y rabia.

- No se debe beber agua del grifo. Se recomienda no comer pescado crudo y frutas o verduras que no hayan sido previamente peladas y lavadas con desinfectante.