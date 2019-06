Cuatro sindicatos piden mantener las horas de Religión de los actuales docentes

Los sindicatos ANPE, Apprece, CSIF y USO han pactado un documento conjunto con los cinco puntos que consideran "básicos e irrenunciables" para dar una solución, a corto plazo, a los profesores de Religión de Aragón. La unidad lograda por estas formaciones, que han apoyado las reivindicaciones laborales de los docentes de Religión, se ha traducido en un escrito que fue presentado ayer en el registro de Educación, en el que se pide una reunión con el director general de Planificación del Departamento, Ricardo Almalé, y se le plantean propuestas de solución.

En definitiva, los cuatro sindicatos defienden que, para el curso próximo, se mantengan los contratos actuales de estos docentes, "con las mismas asignaciones horarias que figuraron en los contratos indefinidos" del curso anterior.

Esta carga horaria se pide, en principio, que se emplee en la actividad para la que fueron contratados por el Ministerio de Educación: dar clase de Religión. Por ello, uno de los puntos defiende que se "permitan tantos grupos de esta asignatura como unidades autorizadas tenga el curso" y que se acepte que "las sesiones tengan un tiempo mínimo de 60 minutos", para respetar la autonomía de los centros y facilitar su organización. En definitiva, los cuatro sindicatos insisten en pedir que las ratios de estos grupos de Religión sean más reducidas para que no varíe su número y, por tanto, la cifra de profesores necesarios para impartir las clases se mantenga. Los representantes de los docentes recordaron ayer que tradicionalmente, el número de alumnos va aumentando a lo lago del curso, de tal forma que la cifra de estudiantes puede comenzar con 19 o 20 y acabar con 26 o 27 chavales.

Las centrales apuntaron también que, de no ser posible dedicar estos profesores a dar clase de Religión se les encomienden otras actividades educativas en los centros, en línea con lo recogido en las instrucciones del Ministerio de Educación para Ceuta y Melilla. Entre ellas, citaron ayuda en las bibliotecas, apoyo a los coordinadores de ciclos, en proyectos de innovación didáctica o control de recreos. "Lo que no se pude consentir –afirmó el representante de una de las formaciones– es que los profesores sufran las divergencias y discrepancias que se están dando ahora en los horarios de Religión en las diferentes autonomías". Recordaron que en Andalucía, por ejemplo, se va a volver a las dos sesiones semanales (de 45 minutos cada una) después de que el Supremo no haya admitido el recurso de casación presentado por la Junta. También se refirieron a la reforma educativa anunciada y pidieron una norma básica para los horarios de Religión en toda España.

Habrá reunión con Educación

Por su parte, Educación confirmó ayer que se reunirá con los sindicatos que representan a los profesores de Religión, "como ha hecho en múltiples ocasiones, a veces por iniciativa de la propia Administración", recordaron. Desde el Departamento apuntaron que la mejora de los agrupamientos surgió de la propia Consejería para mejorar la atención docente, "dentro de la política de reducción de ratios desarrollada durante toda la legislatura".

LA CIFRA

45

El curso próximo, la asignatura de Religión pasará en infantil y primaria de 90 minutos semanales a 45.

En Aragón hay alrededor de 260 profesores de Religión que están inquietos porque desconocen la situación que se encontrarán el curso próximo. La reducción del horario afectará al tiempo de trabajo de estos docentes.