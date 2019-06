"Hacienda nos discrimina por ser madres lesbianas"

Adriana Abadía y Raquel Benítez fueron madres el año pasado de Bruno y Vera. Poco antes, también habían sido madres Alicia Eraso y Ángela Luna, de Marcos. En ambos casos, Raquel y Alicia pidieron la ayuda de 100 euros mensuales por hijo menor de tres años para madres trabajadoras. A la primera se la concedieron durante seis meses, hasta que la Agenda Tributaria decidió suspender la ayuda alegando "que no cumplía los requisitos". A Alicia se la denegaron directamente. Ambas parejas han llevado su caso a la Oficina de la Discriminación del Gobierno de Aragón.

"En la Oficina nos dijeron que es un caso claro de discriminación. Cumplimos los requisitos, pero Hacienda nos niega la ayuda, haciendo una interpretación subjetiva e interesada de la ley. Nos discrimina por ser madres lesbianas", se lamenta Adriana. Cuando nacieron sus hijos, en febrero de 2018, Raquel trabajaba y Adriana estaba en el paro porque le habían despedido durante el embarazo. Raquel pidió la deducción por maternidad y estuvo cobrando 200 euros al mes (por tener mellizos) desde febrero hasta agosto.

La deducción por maternidad se aprobó en el año 2002. Pueden solicitarla mujeres con hijos menores de 3 años y que estén trabajando por cuenta propia o ajena. La norma se modificó para incluir también a las parejas adoptantes o de acogida con independencia de la edad del menor. También la reciben hombres. En el caso de parejas homosexuales, la cobra uno de los dos padres. Si fallece la madre o cuando la guardia y custodia se atribuye de forma exclusiva al padre, éste tiene el derecho a la deducción, siempre que cumpla los requisitos, explica la Agencia Tributaria en su página web.

Alicia no llegó a cobrarla. "Pedí la ayuda pensando que me la iban a dar, como a Raquel y como a otras parejas de madres. Cumplía los requisitos: ser madre y trabajadora, con un hijo menor de 3 años. Pero nos contestaron a las dos a la vez denegándonos la ayuda y diciendo que no los cumplíamos", cuenta Alicia. Ella es ingeniera y trabaja como técnica de sistemas.

Tanto Raquel como Alicia han presentado en los últimos meses varios recursos a la Agencia Tributaria. En los primeros les contestaban simplemente que no cumplían los requisitos. Después, la delegación aragonesa de la Agencia Tributaria les ha dado una explicación un poco más amplia: "Esta oficina gestora considera que el derecho a la deducción por maternidad corresponde a la madre biológica siempre que cumpla los requisitos legales. Se trata de una deducción para compensar la pérdida de ingresos laborales que puede suponer la maternidad y otro tipo de costes como serían el restablecimiento de su estado de salud, costes económicos del nacimiento de hijo, etc.".

Dos madres en el Libro de familia

"Es una interpretación subjetiva y discriminatoria. La normativa que regula la deducción por maternidad no dice en ningún momento que solo la puedan solicitar las madres biológicas. Además, las dos figuramos en el Registro Civil como madres, sin diferenciar quién fue la madre gestante. Este es un dato privado, según la Ley de 2006 sobre Técnicas de reproducción humana asistida", apunta Alicia.

El matrimonio entre parejas del mismo sexo es legal en España desde 2005. Adriana y Raquel se casaron en 2016, y Alicia y Ángela, en 2017. Las dos parejas recurrieron a técnicas de fecundación por la Seguridad Social para ser madres. Al estar casadas, las dos inscribieron a sus hijos y figuran en el Registro Civil como madres. Si no hubieran estado casadas, solo una hubiera podido registrarse inicialmente como madre y la otra tendría que haber iniciado un proceso de adopción.

La abogada de la Oficina de la Discriminación que lleva sus casos ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Económico Administrativo de Aragón. Las dos parejas están esperando la resolución del tribunal. "Conocemos a otras parejas de lesbianas que sí están recibiendo la ayuda en Aragón, así como a parejas de dos hombres. Y sabemos de dos casos similares a los nuestros en los que inicialmente se le denegó la ayuda a la madre no biológica, en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Llevaron los casos a juicio y ganaron", afirma Adriana.

"Lo denunciamos públicamente porque queremos visibilizar esta situación de discriminación. Queremos que se solucionen nuestros casos y que otras parejas no tengan que pasar por esto", asegura Alicia. "Las parejas del mismo sexo llevamos una vida muy normalizada. Nosotras no hemos tenido ningún problema en ningún ámbito. Ya se ve con total normalidad que haya parejas de dos madres o dos padres. Solo quedan algunos escollos administrativos como este que esperemos que se solventen", señala Adriana.