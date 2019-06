Cuando un pinchazo puede salvar una vida

Son unos minutos, 30 como máximo (sumando la identificación, el formulario que hay que cumplimentar, la extracción y la recuperación), que pueden salvar una vida. Este viernes, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y se han habilitado diferentes espacios en Aragón (en la DPZ, la sala de formación de Mapfre, tanto en Teruel como en Zaragoza y en la antigua cámara agraria de Leciñena) para que todo aquel que lo desee pueda acudir.

Hasta la DPZ se ha desplazado la zaragozana María que, superados ya los nervios de la primera vez (es donante habitual) reconocía que el pinchazo "molesta un poco al principio, pero eso es lo menos importante porque sabes que estás haciendo algo bueno por los demás", ha asegurado. La joven está dentro del rango de edad que más crecimiento ha experimentado en cuanto a donantes en el último año (18-25 años) y es que cada vez hay más concienciación juvenil.

Destacado Banco de Sangre y Tejidos de Aragón registra casi mil donaciones por aféresis

Según los últimos datos ofrecidos por el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en estos primeros meses del año (hasta mayo) han sido 1.901 los jóvenes que han donado sangre (215 más que en el mismo periodo del año pasado). Esta cifra representa un 10,6% del total de donantes que ha tenido la Comunidad en este mismo periodo que ya son 17.777. La gran mayoría de ellos ya habían donado en ocasiones anteriores (15.829), mientras que para 1.948 personas era la primera vez.

En ocasiones ocurre que el donante acude a los centros de recogida y se lleva una desilusión al no poder someterse a la extracción por no cumplir con las condiciones exigidas. En esta situación se vio la zaragozana Beatriz Lasheras que, según cuenta, le explicaron que no podía ser donante por falta de hemoglobina o glóbulos rojos. "Me advirtieron de que era peligroso para hacer la extracción así que ante eso no pude hacer nada. Quería hacerlo, aunque me maree con facilidad, porque considero que es algo que apenas cuesta esfuerzo y que supone mucho para quien la recibe", ha reconocido.

Y es que, precisamente para evitar estas situaciones, la entidad Donantes de Sangre Aragón, despeja las dudas sobre quién puede o no extraerse sangre. Pueden donar todas aquellas personas con edades de entre 18 y 65 años con un peso superior a 50 kilos que, por ejemplo, hayan padecido Hepatitis A en la infancia. Sin embargo, si un familiar cercano padece Hepatitis B y C, no puede realizarse la donación.

Aquellos que se hayan tatuado deben esperar un mínimo de 4 meses para poder donar, el mismo tiempo que tiene que pasar si el interesado se ha sometido a una operación con anestesia general. De ninguna manera pueden hacerlo las mujeres embarazadas o aquellas que estén dando la lactancia materna.

Los hombres, hasta 4 veces al año, las mujeres, 3.

De enero a mayo de este año se han recibido 18.479 donaciones de sangre, 1.029 más que en el mismo periodo del año pasado. Esto es porque los donantes pueden extraerse sangre más de una vez al año, en concreto, los hombres pueden hacerlo hasta 4 veces al año y las mujeres hasta 3, eso sí, con un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.

La razón de que las mujeres puedan donar una vez menos no es otra que la menstruación. Una vez al mes, sus depósitos de hierro se ven afectados por la regla y, por tanto, es necesario que ellas donen una vez menos para que la cantidad de hierro perdida en un año sea equitativa entre sexos.

Independientemente de esta cuestión, la Hermandad de Donantes de Sangre de Zaragoza, ha organizado para el próximo miércoles 26 de junio una maratón de donación en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza en la que en un horario ininterrumpido de 9.30 a 20.30, se podrá contribuir a mejorar (o salvar) la vida de otros.