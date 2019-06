Los Sanfermines pierden esencia aragonesa en forma de vino

El puesto ambulante de vinos dulces de Calatayud y barquillos,'El Baturro' no estará este año en los Sanfermines de Pamplona, donde es un referente que lleva 40 años amenizando sus días grandes, tal como ha informado este lunes el diario Navarra.com, perteneciente a El Español. El negocio también fue un habitual en las Fiestas del Pilar, donde las dos grandes figuras vestidas con los trajes típicos de la Comunidad llamaban la atención de los asistentes. Aunque ahora hace 35 años desde que Zaragoza no está entre las localizaciones de este local, todo comenzó en la capital aragonesa.

"Mi padre era de Zaragoza, nació precisamente el Día del Pilar y por tanto toda la familia por parte de padre son 'maños'. Él fue el impulsor del negocio que estuvo muchos años en las Fiestas del Pilar, hasta que mi madre (de raíces madrileñas) tomó la decisión de dejar de acudir por diferentes motivos", cuenta Ana Belén Picón, dueña del negocio generacional que ahora regenta junto a su marido. Ella vive en Madrid, pero tiene "lazos navarros" y acude a los días grandes de Pamplona "desde siempre", por lo que la noticia fue desilusionante para ella.

"Además de que nos ganamos la vida con esto, hemos hecho muchas amistades en Pamplona. La cultura navarra y la aragonesa están muy relacionadas y son parecidas y, fieles a nuestros orígenes, siempre ponemos 'joticas' aragonesas a la clientela y les gustan mucho. Hay muy buen ambiente y es una lástima porque nos han mareado", ha lamentado Picón. El motivo de que este año no estén en el parque de Antoniutti (donde se ubicaba la zona de la verbena en los Sanfermines) es la construcción de una pista de patinaje en esa localización. "Me puse en contacto con los diferentes representantes políticos y me dijeron que como en agosto se disputaría un campeonato europeo no se podían arriesgar. Se estudiaron otras localizaciones pero nos fueron dando largas hasta que al final nos dijeron que no", explica la propietaria.

Sin verbenas

Además de 'El Baturro', una decena de puestos gastronómicos tampoco estarán en Antoniutti donde lejos quedaron las verbenas y atracciones como la noria. "Desde hace 10 años hasta aquí las verbenas típicas donde acudían tantas familias han dejado de celebrarse, lo que es una pena porque en las últimas fiestas a las doce de la noche ya no teníamos apenas clientes", cuenta Picón.

Por ello, el año pasado impulsó una recogida de firmas en la plataforma Change.org que apoyaron unas 1.500 personas con el objetivo de recuperar las verbenas. "Es necesario que Pamplona cuente con una zona que no esté dedicada específicamente a jóvenes sino a familias que acudan con sus hijos para disfrutar, comer y tomar algo con buena música como era tradicional antes", añade Ana Belén.

Ahora, con un emotivo vídeo en sus redes sociales, el negocio de esencia aragonesa, pone fin a toda una vida acudiendo a las fiestas navarras, pero continuará con su ruta habitual en los festejos más populares de España, empezando por Sevilla y acabando por Valladolid.