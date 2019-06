El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, y el líder del PAR, Arturo Aliaga, han cerrado este viernes un acuerdo de coalición para la DGA y ambos quieren sumar ahora a Ciudadanos para garantizar que su gobierno “centrado” disponga también de la necesaria “estabilidad”.

Lambán y Aliaga han escenificado el pacto en las Cortes de Aragón, donde han confirmado su “altísima coincidencia”, que esperan empezar a concretar a partir del lunes con sendos equipos de trabajo para detallar un “programa de gobierno”. “He visto por encima el documento que me ha entregado Arturo Aliaga (sus puntos programáticos) y no hay prácticamente grandes diferencias”, ha dicho el líder socialista.

Ambos son consciente de que suman 27 votos y requieren mayoría absolutra, 34 de los 67 diputados, por lo que mostraron su voluntad de negociar “juntos” la incorporación de otros partidos que asuman su discurso de centralidad. “Lo único que está absolutamente claro es que en ese gobierno habrá presencia fuerte y presencia clara tanto del PSOE como del PAR”, ha añadido Aliaga.

Por su parte, Aliaga ha recordado que la semana pasada ya expresó la “incompatibilidad” manifiesta de un gobierno sostenido por Vox “con el ADN y la historia del PAR”, por lo que ha reafirmado su rechazo a forma parte de un tripartito. como intentan armar PP y Ciudadanos.

El presidente del PAR ha incidido en que no podía rechazar el ofrecimiento del PSOE, porque plantea un gobierno de “centralidad, moderación y transversalidad” con el único objetivo de trabajar por “el futuro de los aragoneses”. “A mí no me gusta estar en políticas de frentes”, ha incidido.

De forma paralela a las negociaciones que entablen Lambán y Aliaga con otros partidos para lograr una “mayoría estable”, las direcciones provinciales del PSOE y del PAR avanzarán en extender su pacto al resto del territorio. De fructificar, podrían copar no solo la Diputación Provincial de Teruel y la práctica totalidad de las comarcas, sino buena parte de los ayuntamientos.