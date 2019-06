PP y Cs avanzan con los pactos para gobernar en las tres capitales aragonesas

Palabras como «sintonía», «entendimiento» y «predisposición» se escucharon ayer a la conclusión de las tres reuniones que PP y Ciudadanos mantuvieron en las capitales de provincia aragonesas de cara a profundizar en un posible acuerdo de gobierno en los respectivos ayuntamientos. Los encuentros se enmarcan en una estrategia global de pactos entre ambas formaciones, que escenificaron ayer sus «coincidencias programáticas», pero que todavía deberán esperar a las decisiones que se puedan tomar a nivel autonómico y, sobre todo, nacional.

En Zaragoza, la candidata de Cs, Sara Fernández, recibió en su despacho del Consistorio al líder del PP municipal, Jorge Azcón, en una reunión en la que se pusieron en común los programas electorales y donde se intercambiaron documentos de mínimos: un decálogo por parte de la formación naranja y un dossier de 25 puntos por parte de los conservadores.

«Es viable llegar al acuerdo», dijo tras el encuentro Fernández, quien destacó que hubo «muy buena sintonía» con el que han denominado como «socio preferente». Sin embargo, mantuvo dos exigencias que podrían complicar el acuerdo. Por un lado, reivindicó sus opciones para ser la próxima alcaldesa de la ciudad, aspiración que choca con la de Azcón. Y por el otro, su tajante negativa a entrar en un gobierno con la extrema derecha. «El acuerdo es con el PP, si otros partidos se quieren unir después, estaremos encantados», dijo, consciente de que los dos concejales de Vox serán necesarios para sumar mayoría.

En este sentido, Jorge Azcón afirmó que "todo el mundo que quiera que haya un cambio político en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que ser consciente de que habrá que poner de acuerdo a 16 concejales". A su juicio, el encuentro sirvió para «constatar que hay una inmensa mayoría de aspectos coincidentes entre los programas del PP y Ciudadanos».

En Huesca, la candidata popular, Ana Alós, se reunió con José Luis Cadena, el aspirante de Cs, para acercar posturas de cara a un acuerdo de gobierno que tiene «buena pinta» porque "programáticamente no hay diferencias sustanciales", señaló la también senadora electa. Respecto a la necesidad de sumar con la extrema derecha, la dirigente del PP señaló que «lo urgente, prioritario e imprescindible» es cerrar un acuerdo con Cs, "porque si no la alcaldía es para el PSOE". "Después yo me encargaré de sumar el voto de Vox", apuntó.

Por su parte, Cadena destacó que "este primer acercamiento ha sido importante". "Son nuestro aliado más cercano a nivel programático", aseguró.

Invitación al PAR en Teruel

Mientras, el panorama parece más claro en Teruel. La alcaldesa en funciones y candidata a la reelección, la popular Emma Buj, y el cabeza de lista de Cs, Ramón Fuertes, acercaron posturas para que Buj revalide en la alcaldía el próximo día 15 y para formar un equipo de gobierno conjunto. Las dos formaciones invitan al PAR a incorporarse al "principio de acuerdo", que con los aragonesistas sumaría 12 concejales, uno por encima de la mayoría absoluta de la Corporación.