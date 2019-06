Pérez Calvo mantiene que Cs no se sentará a negociar un acuerdo con PSOE y PAR

El líder de Ciudadanos (Cs), Daniel Pérez Calvo, ha afirmado que no se sentará a negociar con el PSOE y el Partido Aragonés juntos. Además, ha insistido en que mantiene abiertas las conversaciones con el PP.

"Nosotros en este momento tenemos un proceso de negociación abierto con el Partido Popular, esa es nuestra opción preferente, lo hemos dicho en todo momento, y seguimos trabajando con el PP como no podía ser de otra manera", ha afirmado este viernes en la sede de las Cortes de Aragón.

Asimismo, preguntado por los medios de comunicación por si no da por "dinamitado" el proceso con el PP después de que PSOE y PAR hayan llegado a un acuerdo, ha asegurado que no, a lo que ha agregado que "parece que lo ha dado por dinamitado no el PAR sino el señor Aliaga".

Los 24 escaños del PSOE suman un total de 27 con los tres diputados del PAR, lejos de los 34 que dan la mayoría absoluta en un Parlamento regional con 67 escaños. Cs cuenta con 12 representantes y podría conformar una mayoría suficiente tanto con socialistas y aragonesistas como con la derecha.