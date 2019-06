El PSOE-Aragón emplaza al PAR a negociar como "socio preferente"

El PSOE-Aragón ha movido ficha y acaba de invitar al PAR a sentarse a negociar como "socio preferente" una mayoría "centrada, moderada y acorde a los intereses de Aragón". Así lo ha acordado este viernes la comisión negociadora del partido, a la que ha asistido el secretario general y presidente aragonés en funciones, Javier Lambán, quien ha constatado "puntos de acuerdo importantes" en las "conversaciones" que ya ha mantenido con líder aragonesista, Arturo Aliaga.

El secretario regional de Organización, Darío Villagrasa, ha explicado que la pretensión es "avanzar" en esa mayoría centrada, de modo que el PAR constituya el "núcleo principal y embrionario" y pudieran sumarse otros partidos que compartan el mismo ideario. Además, ha recordados los doce años "muy fructíferos" de coalición PSOE-PAR para el desarrollo territorial.

Villagrasa ha aludido expresamente a Ciudadanos, lamentando que no hayan querido entablar las negociaciones al optar como socio prioritario con el PP. No obstante, confía en que "reflexionen" porque necesitan el respaldo de la extremaderecha de Vox y a los aragonesistas, que no se "encuentran" en ese cuatripartito. "Entendemos que van a estar ultra condicionados por Vox y Ciudadanos tendrá que reconsiderar también su postura", ha añadido.

El número dos socialista ha admitido que la formación naranja es necesaria para sumar la mayoría necesaria, ya que la investidura de Lambán requiere 34 votos, PSOE y PAR solo suman 27 y Ciudadanos cuenta con 12 diputados. Eso sí, les ha advertido que la única alternativa al PSOE es un "gobierno con la ultraderecha".

Darío Villagrasa también ha reiterado que la opción de un gobierno de izquierdas es inviable porque PSOE, Podemos, CHA e IU se quedarían a un voto de la mayoría absoluta, 33 de los 67 de la Cámara. Y el presidente del PAR, Arturo Aliaga, ya descartó la semana pasada dar su apoyo externo.

El acuerdo de la comisión negociadora del PSOE-Aragón, que se va a remitir al PAR, considera que solo es posible "un gobierno transversal instalado en la centralidad, la defensa a ultranza del Estatuto de Autonomía y de la Constitución".

Los socialistas inciden en que el resultado electoral hace imposible una coalición de la izquierda y de la derecha, "salvo que ésta acepte depender de un partido como Vox que tiene como principios la eliminación del autogobierno, de las autonomías, la devolución de competencias, la supresión de las comarcas o el trasvase del Ebro". Y añade que todo ello está en las "antípodas" de los consensos básicos de la política aragonesa de los últimos cuarenta años.