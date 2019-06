"Un bolso puede convertirse en el mejor escudo para esquivar un golpe o una patada del agresor". Este ha sido uno de los consejos que Valentín Cimadevilla, instructor de la Jefatura Superior de Aragón del Cuerpo Nacional de Policía, ha dado al grupo de 16 trabajadores, casi todas mujeres, que han participado este jueves en el curso de autoprotección y defensa personal que se ha impartido en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza. “Estamos viendo una muestra de cada temática, golpeo, agresiones sexuales y sueltas de agarres”, ha precisado el profesor antes de ponerse a practicar con el grupo.

Amparo Secorún ha sido una de las empleadas del centro sanitario que ha asistido a este taller práctico. Al trabajar como enfermera en el turno de noche, ha reconocido que en ocasiones siente que los profesionales están “desprotegidos”. “Me interesaba conocer algunas nociones básicas para poder defenderme ante cualquier problema”, ha asegurado. Una inquietud que ha compartido Ezequiel Pedraza, celador de la unidad de neurorehabilitación del hospital. “La realidad es que yo no he tenido problemas de este tipo, pero hay otros compañeros que sí, y en algún momento pienso que lo aprendido puede resultarme útil. Nos han enseñado la actitud que hay que mantener ante este tipo de situaciones. No ayuda que te vean acobardado, por ejemplo”, ha apuntado.

Ante el éxito de este primer curso, el hospital San Juan de Dios tiene previsto impartir otro similar después del verano para que todo aquel trabajador que haya mostrado interés pueda hacerlo, según ha adelantado la directora gerente del hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Carmen Vicente.

Aunque no se han registrado agresiones físicas en el centro, Vicente ha reconocido que existe "cierta preocupación" entre los profesionales por los últimos episodios denunciados en Atención Primaria y el hospital Nuestra Señora de Gracias, por ejemplo. “Hemos instalado cámaras de seguridad y hecho un protocolo de actuación ante las agresiones a profesionales. Además, hicimos charlas y a partir de estas, se vio la posibilidad de hacer cursos prácticos”, ha explicado.