Jaca: la feria taurina “inventada”

“En homenaje al Club Deportivo Huesca y a beneficio de la Fundación Down Huesca, grandiosa novillada con picadores en un sensacional mano entre los novilleros Carlos Aranda (Ciudad Real) y Alberto Alcalá (Zaragoza)”, anuncia el cartel de la feria taurina de Jaca que nunca se celebrará.

Hace semanas que las redes sociales y determinados portales se hicieron eco de un serial que, entre el 23 de junio y el 30 de este mismo mes, iba a incluir “vaquillas con obstáculos, Grand Prix de las peñas, concurso de recortes, espectáculo ecuestre, encierro en la calle o toro embolado”, pero un comunicado emitido por uno de los jóvenes acartelados hizo saltar las alarmas.

“Nuestro torero y su equipo de trabajo han sido engañados por parte de la empresa organizadora, la cual, a sabiendas de que no había formalizado el contrato con el Ayuntamiento y no disponía de los permisos oportunos, sacó a la calle un boceto anunciador del festejo”, reza el texto redactado por el equipo de prensa de Alcalá, advirtiendo que el “primer damnificado” es el torero.

“Durante un mes, la empresa ha estado asegurando que la feria iba para adelante sabiendo que no disponía de autorización por parte del Ayuntamiento. Lamentamos que Jaca se quede sin festejos taurinos”, concluye el comunicado, si bien la versión ofrecida por las fuentes municipales consultadas por este periódico va más allá.

Al parecer, el empresario en cuestión, Armando Aranda, ofreció organizar un ciclo taurino que nunca fue aceptado por el Consistorio jacetano. Y a pesar de la insistente negativa, emprendió las labores de promoción y difusión anteriormente mencionadas.

“La feria no se suspende porque nunca ha existido. Se trata de una invención de este sujeto, que conoce desde el primer momento que no aceptábamos su propuesta. Hace más de 20 años que en Jaca no se celebran festejos taurinos y no es que tengamos nada contra ellos. Lo que ocurre es que hay actividades que gustan más a los vecinos y apostamos por ellas”, señalan desde el Ayuntamiento, y aseguran que Aranda “falsificó” el cartel en el que aparece la colaboración de varias empresas y del propio Consistorio. “No sabemos cuál era su propósito. Quizá pretendía obtener reputación empresarial a costa de una mentira”, zanjan.

Rompen su relación

Curiosamente, el novillero que destapó esta turbia situación era apoderado por el propio Armando Aranda. Esta misma semana dio por finalizada la relación de forma unilateral. “Desde el equipo de prensa del novillero Alberto Alcalá queremos comunicar la ruptura de la relación de apoderamiento debido a las diferencias en la gestión de su carrera con el actual apoderado. Alcalá se encuentra en la búsqueda de un nuevo mentor que luche por él en los despachos, como él dará la cara en la plaza”, recoge, textualmente, el comunicado lanzado por el equipo de prensa.