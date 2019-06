David Franco Sánchez: ""Si todos se van fuera, ¿cómo va a haber trabajode calidad aquí?"

La Spain Skills es una competición organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para divulgar el valor de estos estudios. Tras alzarse como campeón de España en Desarrollo Web, David Franco representará a nuestro país en el mundial World Skills que se celebrará en agosto en Kazán (Rusia) y en el Euro Skills de Graz (Austria) en 2020.

¿Preparado para Kazán?

El mundial me puede salir muy bien o muy mal. En una especialidad como Informática te puede pasar eso, y más si trabajas con un tiempo límite. ¿Estoy capacitado? Sí, lo estoy. Pero como si quedo el último, mi profesor y tutor (Alberto Hernández) tiene plena confianza en mí.

¿En qué consistirá la prueba?

Todavía no lo sabemos exactamente, pero será como la que hicimos en España: tres días en los que tienes que desarrollar una página web. El diseño, la maquetación, la programación, la presentación... En Madrid te decían a cada momento qué ibas a hacer a continuación, así no había posibilidad de que trajeras nada preparado ni de que hablaras con nadie al respecto. La gente que participa es muy competitiva.

¿Se está preparando de forma diferente a como lo hizo para el nacional?

Sobre todo estoy centrado en mejorar mi inglés para hacer la exposición de mi trabajo. Todavía no estoy lo suficientemente cómodo en ese idioma como para defender bien mi labor. Cuando gané en Madrid me preguntaron qué necesitaba, y la verdad es que solo pedí esa formación.

¿Ganar la Spain Skills te abre muchas puertas?

En muchas categorías, es un gran escaparate. Yo ya tenía trabajo, soy desarrollador de producto en la empresa Spinn Technologies, pero hay mucha gente que ve en este concurso una gran oportunidad para demostrar lo que sabe hacer. Es un gran reconocimiento, es currículum, una gran diferencia respecto a los demás. Y para mi centro, el San Valero, es una referencia para demostrar que forma a ganadores. Las empresas saben que de este centro viene gente muy bien formada.

¿Se sintió ganador desde el principio o se vino arriba?

Cada día puntuaban el trabajo que habías hecho conforme a unos criterios, pero no sabías muy bien cómo lo hacían. Veía el resto de trabajos y pensaba que yo iba a quedar cuarto o quinto. Sé que en diseño de páginas web no destaco, pero durante el concurso fui constante. Creo que lo que me hizo ganar fue que no tuve problemas con la presión. Si una cosa me salía mal o no avanzaba, no me bloqueaba, buscaba alternativas. No era tan importante hacerlo todo perfecto como ser resolutivo.

¿Cree que estas iniciativas son buenas para acabar con el cierto descrédito que arrastró durante años la formación profesional?

Debo decir que tengo compañeros que han hecho un grado superior y son mejores que gente que ha estudiado la carrera. No es bueno generalizar, pero en Informática, como cambia todo tanto y tan deprisa, con la FP sabes que estás centrado en lo que es actual en ese mismo momento. En la carrera las materias están muchas veces desactualizadas o son muy generalistas. Sabes mucho nada más acabar, pero luego tus conocimientos no te sirven de nada.

¿Por qué eligió informática?

Empecé a programar a los 15 años. En sexto de primaria empecé con la informática, en primero de la ESO, con la programación. Fui autodidacta, y cuando tenía 17 años contacté con un chico que enseñaba en colegios y academias con su padre. Me dieron la oportunidad de trabajar en campamentos tecnológicos y en una academia de Madrid.

¿Hay trabajo en España para un profesional de la informática?

Hay, pero el problema es encontrar uno de calidad. En Estados Unidos te pagan diez veces más que aquí, pero no me iría. En España vivo bien. Si todos se van fuera, ¿cómo esperas que haya un trabajo de calidad aquí?