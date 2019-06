Los premios de Medio Ambiente y el olor que se percibió ayer en Zaragoza

Es una paradoja que coincida el mal olor que se percibía este martes en Zaragoza con la celebración este miércoles del día del Medio Ambiente, pero no se puede olvidar. El consejero de Desarollo Rural, Joaquín Olona, traía preparado su mensaje sobre la necesidad de pasar de la reinvidación a la gestión medioambiental, como eslogan o resumen de toda su legislatura. "Hemos puesto encima de la mesa las estrategias de cambio climático, de bioversidad y Red Natura 2000, a la gestión de residuos, la educación y la sensibilidad ambiental", ha manifestado antes de entregar los premios de Medio Ambiente en la sede del Gobierno de Aragón.

De hecho, Olona ha destacado que la elección del sociólogo Enrique Gastón, fallecido hace dos años, porque fue un ejemplo en la gestión medioambiental. El consejero lo valoró como "un auténtico visionario hace 30 años porque actuó y no solo reivindicó el medio ambiente, con actuaciones en Jaulín". Además, ha destacado la relación "entre la salud y el medio ambiente", con la calidad del aire que se respira.

Al mencionar esa calidad del aire, el consejero ha respondido a una pregunta sobre el olor que se percibía ayer en Zaragoza, y ha reconocido que todos habíamos sido conscientes. Olona ha admitido que era "desagradable" aunque opina que fue "un incidente totalmente menor" y "no hay que darle importancia". "Eran lodos que procedían de distintas depuradoras, no solo de una. Ha dido correctamente gestionado, con arreglo a la normativa. Nunca había ocurrido y todo ha quedado en algo desagradable y sin riesgo para la salud", ha admitido.

NOTICIAS RELACIONADAS Desvelado por fin el misterio del mal olor en Zaragoza

Respecto a la actuación del Gobierno de Aragón en la descontaminación del lindano en Sabiñánigo, una de las actuaciones más costosas que han tenido que emprender en esta legislatura, Joaquín Olona ha admitido que han emprendido una estrategia y una actuación concreta para concluir esta tarea. "Sería irresponsable por mi parte decir que no hay ningún problema", ha reconocido. "Hay riesgos mientras esos residuos no se descontaminen, que es el objetivo final a largo plazo. Debemos garantizar y reitero que si se produce una contaminación, que no ha ocurrido en los últimos años, ahora hay todo un protocolo de seguridad y todo un dispositivo que lo detecta y permite una actuación inmediata", ha precisado la respuesta del Gobierno de Aragón.

En el acto que se celebró en del Día de Medio Ambiente se entregó a la familia del sociólogo Enrique Gastón Sanz el Premio Medio Ambiente. Sus hijos Daniel y Ana han recordado que su padre dedicó toda su vida al medio ambiente en sus escritos, "fuera sociología del arte, del ballet o de la salud". Han mencionado el ejemplo de Jaulín, el municipio al que involucró "en transformar un vertedero en un parque". "Logró que se llenara de aves exóticas de los cinco continentes, de las que se ocupaban los niños de la escuela unitaria del pueblo de su reproducción y su cuidado", ha señalado su hijo Daniel quien ha dicho que eran finales de los años 70.

NOTICIAS RELACIONADAS La CHE invierte 1,8 millones para evitar que el lindano llegue al cauce del Gállego

Otro de los galardonados por la contribución a la contribución al conocimiento y difusión del medio ambiente ha sido el Colegio Pierres Vedel, de Teruel. Un grupo de alumnos de Sexto de Primaria, coordinados por su tutora Sonia García, han creado una empresa de reutilización de materiales y servicios medioambientales. Ofrecen talleres de concienzación medioambiental y reutilización de materiales, que se ofrecen a colegios, municipios, empresas o asociaciones vecinales, así como dar un servicio con bolsas alternativas al plástico, hechas de papel, de cartón, de tela o material biodegradable.

"Llevamos dos años con el proyecto ‘Emprende futuro Teruel’ y nos vimos a presentar con este segundo proyecto que ganamos en la Ceoe y ahora en la DGA", ha explicado Sonia García, la tutora. La alumna Jennifer Peña ha explicado que intentar concienciar a la gente con sus talleres y dar una alternativas a los plásticos. "Creemos que cada vez hay más gente aprendiendo a no tirar tanta basura y reutilizar, dejar de usar de plástico", ha afirmado.

El Gobierno de Aragón ha premiado además a la empresa de celulousa Saica (lo ha recibido su presidente Ramón Alejandro) y a chocolates artesanos Isabel de Alcorisa (ha estado la dueña Isabel Félez) por su contribución al medio ambiente urbano.