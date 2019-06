La Muela, sin olvidar las aspas, aspira a dejar atrás las tribulaciones vividas

El alcalde de La Muela, Adrián Tello, está a punto de cumplir 35 años. En 2015 le tocó asumir el cargo tras unos comicios convulsos, que pusieron a 6 partidos en la casa consistorial. El pasado día 26, las urnas refrendaron su gestión con un respaldo mayoritario (casi absoluto) que le permite reeditar mandato con el apoyo de los compañeros de terna en la última legislatura. La Muela afronta un nuevo ‘día después’ tras una década convulsa marcada en su arranque por la ‘Operación Molinos’ y cerrada el año pasado con una fallida moción de censura municipal.

El joven edil es de La Muela, donde tiene hondas raíces familiares. "Entré en política local a los 20 años, allá en 2004, porque no me gustaban muchas cosas que veía a diario. Estuve en la oposición de 2011 a 2015; en la última legislatura nos tocó gobernar y las cosas fueron bien, pero el año pasado se me planteó una moción de censura, que finalmente no prosperó. El otro día hablaron los vecinos en las urnas; estuvimos cerca de la mayoría absoluta, lo que tengo que interpretar como un apoyo a la gestión realizada, porque tradicionalmente en La Muela se ha votado al centroderecha. De hecho, en las generales de abril ganó claramente la derecha. Aquí nos conocemos todos y mucha gente me ha dicho que me ha votado ahora habiendo votado conservador en las generales. En fin, lo importante es trabajar bien por el pueblo, y en eso estamos".

Adrián aplica desde hace tiempo una mirada escrutadora a la hora de observar la evolución del municipio. "Lo he visto con 1.000 habitantes, la he visto crecer poco a poco... y ‘malcrecer’, pues también; me refiero a toda la película de la ‘Operación Molinos’ y lo que vino después. Lo que pasó se veía venir; una cosa era el crecimiento lógico de estar tan cerca de Zaragoza y captar gente que buscaba vivienda más barata o venía a trabajar a los polígonos, y otra hacer una plaza de toros en 40 días, esas obras faraónicas, viajes grupales subvencionados... además de las cosas mal hechas, no hubo planificación ni previsión con los ingresos de las licencias urbanísticas, y cuando dejaron de llegar... en fin, ahora hay que mirar adelante. De todo lo que hay en cuanto a infraestructuras podemos asumir retos poco a poco. En estos cuatro años nos hemos centrado en controlar la deuda y ya hay dinero en el banco; de aquí a dos años se enjugará la deuda y podremos funcionar bien. La residencia, por ejemplo, quedó inacabada, pero con el apoyo de la DPZ vamos trabajando en fases para ponerla en funcionamiento. La piscina cubierta hubo que cerrarla porque no se podía mantener, pero ahora haremos un estudio de costes para tratar de ahorrar energía y valorar su viabilidad. La Muela sigue creciendo y las instalaciones deportivas acabarán teniendo los usuarios que precisan; más complicado será el tema de los grandes museos. El Aviapark es ahora un parque abierto, ya sin animales, y habrá que buscarle salida con un proyecto coherente y sostenible".

Julio Iglesias no vuelve

El nevero rehabilitado a las afueras del pueblo, la torre mudéjar de San Clemente, el reloj con sus autómatas danzantes que salen a pasear cada mediodía, la asociación jotera y la de mujeres (La Olivera Verde)... son muchas referencias que nutren en tejido patrimonial y cultural del pueblo; en este entorno se ha trabajado los últimos años con apoyo de la DPZ, desde engalanar la cabalgata de reyes a diseñar una programación sostenida de música, teatro y danza todo el año, más modesta, pero valiosa. "En vez de Julio Iglesias tenemos ahora a Los Zigarros el sábado 15 de junio, un grupo excelente con muchos seguidores, y el año pasado disfrutamos de un festival de rap con Sho-Hai, Rapsusklei y la sorpresa como invitado de Kase.O para 700 personas en el pabellón; traemos a un grupo de los 80 que siempre gusta, hay acústicos en verano... al pueblo han llegado en las últimas décadas 4.000 personas desde ambiente urbano, muchos de ellos jóvenes, y hay que conquistar su atención con algunos alicientes de ciudad; siempre en la medida de lo posible, para que se queden los sábados por aquí en vez de ir en masa a los centros comerciales de Zaragoza. A ver, para todo hay tiempo, pero que no sea ésa la única opción de ocio".

Al municipio llegan dos nuevos parques fotovoltaicos en el límite de Muel. "Los lleva Forestalia; con el impuesto de construcciones ya queda un buen ingreso para las arcas municipales, cerca de 2,7 millones de euros. Se está instalando otro parque eólico, compartido con María de Huerva, y dejará 600.000 euros aquí". Adrián cierra hablando claro al abordar el tema de la imagen externa de La Muela. "Entiendo que la mejor forma de que deje de asociarse La Muela a la corrupción y las malas artes es hacer las cosas bien, con buena voluntad; no hablo de borrón y cuenta nueva, porque hay que recordar ciertas cosas para que no vuelvan, aunque toca pasar página. He sido muy crítico con todo lo ocurrido, pero ya estamos aburridos y hartos del chiste fácil o el prejuicio".

Anabel Alonso tiene La Despensa en el mismísimo centro del pueblo

En la plaza del Ayuntamiento hay un pequeño local muy concurrido: La Despensa. A su dueña no le falta el humor. «Me llamo Anabel Alonso y no, no soy la actriz. Mi hermano Fernando tampoco es piloto. Puse el negocio hace siete años; como mucha gente de Zaragoza, llegué para cambiar un poco de rumbo, buscando vivienda; tuve un accidente que me afectó a la movilidad de un brazo y me quedé en el paro a los 42 años después de toda la vida cotizando, así que me lié la manta a la cabeza y puse esto como vinoteca y espacio ‘gourmet’. Poco a poco lo fui adaptando a la realidad de la clientela lo convertí en una taberna, pero seguimos organizando catas y maridajes; mi marido se encarga de esta parcela, y estamos contentos ahora mismo aunque haya sido duro». Anabel vende vino para llevar y tomar, y su ‘perdigacho’ (tapa de salmuera, tomate, mayonesa y salsa de ajo casera) tiene muchos fans. Entre ellos se encuentran los componentes de una fidelísima y veterana peña que tiene asignado su rincón cada mañana.

En datos

Comarca:Valdejalón.

Población: 5.479.

Distancia a Zaragoza, su capital de provincia: 25 km.

Los imprescindibles

Aybayba Teatro

El grupo de teatro de La Muela cumplió 20 años en 2018 y está dirigido por Rosa Lasierra, profesional de amplio calado en el gremio. Se monta una obra anual, hay salidas a otros pueblos y el elenco habitual consta de unas 15 personas.

Una tahona de 1843

Esta panadería y horno ha sido premiada multitud de veces por su calidad y longevidad, siempre con la familia Casanova al frente. Son famosas sus tortas de la Sagrada, croissants y toda la repostería en general.

Comerciantes asociados

La Asociación de Comerciantes e Industriales de La Muela, con medio centenar de miembros, es muy activa en el plano social. Cada dos fines de semana se organiza una sesión de cine y las empresas colaboran con los consumos.