Historia, Lengua e Inglés para comenzar este martes la Selectividad en Aragón

Un total de 6.165 estudiantes comienzan este martes en Aragón la Evaluación final de Bachillerato para el acceso a la Universidad (Evau, antes conocida como Selectividad). Son unos 200 alumnos inscritos más que el año pasado. El examen de Historia de España será el primero, a las 11.15. Por la tarde seguirán los exámenes de Lengua Castellana y Literatura (16.00) y Lengua Extranjera: Inglés (18.15).

Los exámenes se realizan en siete localidades aragonesas: Zaragoza, Calatayud, Huesca, Barbastro, Jaca, Teruel y Alcañiz. Un total de 4.619 alumnos se presentan en la provincia de Zaragoza, 1.007 en Huesca y 539 en Teruel. En la fase obligatoria los estudiantes se examinan de cuatro materias: Lengua Castellana y Literatura, Historia de España, Lengua Extranjera (Inglés -la gran mayoría-, Francés o Alemán) y una troncal de su Bachillerato (Matemáticas, Latín o Fundamentos del Arte). Además, en la fase voluntaria los alumnos pueden examinarse de hasta cuatro materias más para subir nota. Todos los exámenes serán de 90 minutos de duración.

Sin móviles ni relojes

La Universidad es estricta en las normas sobre la realización de estos exámenes. Los alumnos deben acudir media hora antes del comienzo de cada sesión y serán llamados por orden alfabético. Es obligatorio que presenten un documento identificativo oficial: DNI, tarjeta de residencia, pasaporte o carné de conducir.

Respecto a los materiales, los estudiantes escribirán con bolígrafo azul o negro. No se permite el uso ni la posesión de móviles, relojes de cualquier tipo, aparatos electrónicos, apuntes, correctores tipo 'Tippex' ni otros objetos, que serán considerados "chuletas", advierte la Universidad. Solo se podrá usar el papel oficial de examen, en el que se pegarán unas etiquetas con el código personal.

Sí se permite el uso de calculadoras en los ejercicios de Matemáticas, Economía, Física y Química. Deben ser dispositivos que no dispongan de pantalla gráfica y que no permite la resolución de ecuaciones u operaciones con matrices. También se pueden usar diccionarios en Latín y Griego, y materiales específicos para las asignaturas de Dibujo y Diseño.

Más normas: los alumnos deberán mantener las orejas visibles "para la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos". Incumplir estas instrucciones conlleva castigo: "Los estudiantes que copien durante la realización de algún examen o tengan a su alcance cualquier tipo de chuleta serán expulsados de la sala y calificados como no aptos en la evaluación de acceso".

"No hay diferencias entre comunidades"

Esta semana se realizan las pruebas de acceso a la universidad en todas las comunidades autónomas (en Castilla la Mancha han comenzado este lunes). Cada universidad prepara sus propias pruebas de acuerdo al currículo de Bachillerato de su comunidad. Hay algunas diferencias en los contenidos de las materias (como las lecturas obligatorias de Lengua y Literatura). Y también varían los precios: Aragón es una de las que tienen tasas más elevadas.

Respecto a la dificultad y el nivel, en los últimos años ha habido quejas de estudiantes y recogidas de firmas pidiendo que se unifiquen las pruebas en todas las comunidades. "No hay diferencias significativas entre los exámenes de las diferentes universidades. Es falso que haya unas comunidades más fáciles que otras. Son rumores sin fundamento. Tampoco hay diferencias significativas entre la prueba anterior (PAU) y la Evau actual", asegura Fernando Zulaica, presidente de la comisión organizadora de la Evau en la Universidad de Zaragoza.