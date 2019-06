Lo único que por el momento puede afirmarse, con algún grado de certidumbre, sobre el futuro Gobierno de Aragón es que el PAR formará parte de él. Tanto si nace diestro como si nace zurdo como si es mediopensionista y ve la luz por el centro. Sin el PAR, un acuerdo por la derecha se quedaría en 31 escaños, tres por debajo de la mayoría absoluta e insuficientes también para obtener la mayoría simple en la segunda votación de investidura, pues la izquierda les opondría 33, que si el PAR votase también en contra llegarían a 36. Y, sin los aragonesistas, tampoco saldrían las cuentas para un ejecutivo por la izquierda, que se quedaría a un escaño de la mayoría absoluta y que, en segunda votación, no podria superar los 31 votos negativos de la derecha unidos a los tres del PAR. La solución de gobierno también podría venir, claro está, por un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, que juntos sumarían 36 escaños, es decir, mayoría absoluta. El pacto por el centro, por tanto, no necesitaría en principio del apoyo del PAR, pero Javier Lambán, después de que Aliaga le ofreciese sin ambages su respaldo para ser presidente, no ha dudado en afirmar rotundamente que los aragonesistas formarían parte de su Ejecutivo. Así que ya tenemos una incógnita despejada: el PAR estará. Falta saber con quién o con quiénes compartirá gobierno Arturo Aliaga.