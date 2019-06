Nueve mayorías absolutísimas

Hay victorias difíciles, trabajadas. Otras resultan más sencillas y no entrañan grandes complicaciones. Y luego están los paseos militares, como los de nueve alcaldes aragoneses que el pasado 26M, por diferentes motivos, se llevaron el 100% de los votos en sus respectivos pueblos.

Hay distintas justificaciones para estas conquistas arrolladoras. Algunos de los regidores no tuvieron oponente y su lista fue la única disponible para los vecinos. Así ocurrió en la localidad oscense de Fago, donde la de CHA fue la única candidatura y absorbió 15 votos frente a 5 abstenciones. La misma suerte corrió el PAR en Almohaja, al que apoyaron los 16 vecinos con derecho al sufragio censados en el municipio turolense, y el PP de Salcedillo, que con apenas 9 votos se marcó una mayoría absolutísima.

En otros pueblos han concurrido dos o tres candidaturas, aunque algunas de ellas eran de tipo fantasma. Es decir, trenzadas por los partidos de mayor envergadura a partir de fichajes de otras localidades. Estas listas se presentan para tratar de rascar votos y concejales para obtener más fuerza de cara a la composición de las comarcas y las diputaciones provinciales.

Uno de los candidatos 'cazafantasmas' ha sido Armando Soria, quien la pasada legislatura ya fue alcalde en Urriés, en el prepirineo de las Cinco Villas. Aunque su campaña, "por llamarla de alguna manera", fue rápida, sencilla e indolora, se siente "muy satisfecho y respaldado por los vecinos, que en todo momento, antes y durante las elecciones, me han transmitido su apoyo al trabajo que he podido hacer por el pueblo".

El Consistorio en Urriés funciona como un concejo abierto: "El alcalde elige a dos tenientes de alcalde, pero luego en los plenos participa todo el pueblo. Tiene derecho a voto todo aquel que está empadronado en la localidad, y creo que me he preocupado por que hasta el último gasto menor quede bien explicado. La gente ve esa transparencia y confía. Además, otra motivación para seguir adelante es que todo lo que proponemos en los plenos se aprueba por unanimidad".

Urriés no cobijó mítines ni actos ni fotos histriónicas durante las fechas anteriores al superdomingo. "Avisé a los vecinos en el último pleno de que me presentaba y mandé un whatsapp. Esa fue toda la campaña que hice. Me niego a hacerlo de otra forma, no puedo hacer promesas electorales porque en pueblos como el nuestro no hay dinero para cumplirlas", sentencia.

Armando ha gobernado los últimos cuatro años amparado por una plataforma de independientes, aunque a la reelección se ha presentado bajo el paraguas de CHA: "Durante el mandato hemos invitado a muchos políticos y solo han venido de este partido. Soro, el consejero, ha venido tres veces. Me consta que otros partidos han intentado fichar a vecinos, pero no han querido".

Cuatro victorias arrolladoras en Teruel

En la provincia de Zaragoza, las mayorías absolutísimas se han dado en Lobera de Onsella y en Urriés. En Huesca, el 100% del escrutinio ha tenido un único color en Fago, Valle de Bardají y Villacamp y Litera. La provincia de Teruel deja cuatro victorias arrolladoras: en Aguatón, Almohaja, Jabaloyas y Salcedillo.