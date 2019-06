La revisión de las 800 mesas electorales de Zaragoza no altera el resultado del 26-M

La revisión de las alrededor de 800 mesas de Zaragoza capital no alterará el resultado del 26-M. La Junta Electoral de Zona detectó este sábado nuevos errores en al menos 15 más, pero estos fallos, a diferencia de los advertidos durante la noche electoral, solo afectarán a partidos minoritarios.

No habrá cambios, por tanto, ni en el Ayuntamiento ni en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), lo que confirma que CHA, que interpuso un recurso a finales de esta semana tras perder 200 votos en Zaragoza capital, no tendrá representación en la DPZ, en la que tenía presencia desde 1999.

Los errores detectados se limitaron a diferencias entre las actas de escrutinio y las de sesión, malentendidos a la hora de asignar votos a formaciones como el Partido Comunista de los Pueblos de España o el Partido Comunista de las Tierras de España. También los hubo con el Movimiento Social Aragonés (MAS) y Demos+, encabezado por Raúl Burillo. Partidos como el PAR cedieron apenas unos votos y ni PP, PSOE, Ciudadanos, Zaragoza en Común, Podemos-Equo y Vox registraron cambios sustanciales.

El proceso, en todo caso, obligó a abrir las cajas que custodiaban las actas de escrutinio para comprobar, uno a uno, que los datos con los reflejados en la web de Ministerio del Interior. Solo quedaron fuera las que la Junta Electoral verificó de oficio esta semana. Comenzó a las 10.00 en el salón de actos del edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia, y no terminó hasta pasadas las 19.00.

Partidos, abogados y representantes de la Junta Electoral se dividieron en dos secciones a fin de que cada grupo revisara la mitad de las mesas. "Lo que vamos a hacer es asegurarnos absolutamente de si además de aquellos errores ya advertidos en la Delegación del Gobierno hay algún otro que no se detectó y qué incidencia puede tener", explicó el presidente de la Junta Electoral al inicio.

Los problemas, apuntaron los presentes, comenzaron "la misma noche electoral". Ya entonces se detectó en varias mesas que partidos como el PSOE habían obtenido cero votos y que otros minoritarios como Pacma tenían más.

El error, común a otros puntos de España, sí ha tenido incidencia en ciudades como León, donde la revisión de los votos ha dado la alcaldía a los socialistas. También ha provocado ‘bailes’ de concejales en municipios aragoneses como Villanueva de Gállego, Villafranca de Ebro o Gallur y ha hecho que CHA supere en votos a Ganar Teruel, pero no ha alterado el color de ningún consistorio.

NOTICIAS RELACIONADAS La Junta Electoral revisará las 800 mesas de Zaragoza tras aceptar el recurso de CHA

Pese a que ya no habrá más recuentos, las correcciones podrían tardar aún días en aparecer en la web del Ministerio. La Junta Electoral de Zona de Zaragoza también trató, aunque no resolvió por carecer de competencias, el recurso presentado por el PSOE en Ontinar de Salz, donde un voto no contabilizado provocó un empate entre las candidaturas del PSOE y FIA-PILL. Este caso, explicaron fuentes del PSOE, tendrá que resolverse en la Junta Electoral Central, por lo que esta pedanía de Zuera tendrá que esperar aún varios días para saber quién será su alcalde.

Recursos pendientes

Aunque en Zaragoza ya se han resuelto los recursos presentados por CHA y Vox –este último relacionado con dos votos nulos en Aljafarín y ya rechazado–, la Junta Electoral Central tiene aún que pronunciarse sobre las alegaciones que socialistas y Cs han interpuesto en la provincia de Huesca contra acuerdos adoptados por las juntas de Barbastro y Huesca.

Los socialistas reclamaron contra la declaración de validez de un voto dado como nulo en la mesa de Estopiñán del Castillo que provocó un empate entre los candidatos de PP y PSOE y Cs, contra la decisión de la Junta Electoral de Zona de Huesca, que aceptó una queja del PSOE y declaró nulos dos votos emitidos en Sesa que este mismo órgano dio por válidos.