CHA pierde a su único diputado en la DPZ tras detectarse un error en el recuento

Un error con la aplicación informática utilizada en el recuento de votos del 26-M obligó este miércoles a la Junta Electoral a revisar de oficio los resultados de la capital y de varios municipios de Zaragoza. El cambio más significativo se produjo en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), donde CHA pierde a su único representante en favor del PSOE.

El problema, común a otros puntos de España, afectaría a al menos 26 mesas de la capital aragonesa. CHA, por ejemplo, tendría en realidad 210 votos menos en la capital, y el PSOE, hasta 2.400 más. También el PP ganaría apoyos, unos 1.000 más según las primeras estimaciones. El partido nacionalista abandonará así la Diputación Provincial, una institución en la que ha tenido presencia durante los últimos 20 años.

El revés ahonda en el mal resultado de CHA, que, pese a pasar de dos a tres diputados autonómicos en las Cortes –resultado que le permitirá formar grupo parlamentario propio–, se ha quedado fuera del Ayuntamiento de Zaragoza y de plazas como Ejea de los Caballeros, Utebo o Calatayud.

El origen del fallo, según fuentes consultadas, estaría en que el orden en el que aparecían los partidos al hacer el recuento en las mesas no se correspondía al que tenían los encargados de transcribir los datos, factor que disparó el número de errores humanos.

El verdadero alcance del problema no se conocerá hasta este jueves, por lo que no se descarta que haya más mesas afectadas. Además de alterar los resultados de Zaragoza capital, el fallo habría provocado también incidencias en otros puntos del territorio, aunque no comprometería ninguna alcaldía.

En Villafranca de Ebro, los dos concejales que el Ministerio de Hacienda daba al PSOE son en realidad del PP, un cambio que, en este caso, no afecta al resultado final.También hubo problemas en Villanueva de Gállego. La Federación de Independientes de Aragón (FIA) de Mariano Marcén obtuvo cinco ediles y no cuatro como consta en la web oficial. El propio Marcén aclaró que las actas estuvieron bien en todo momento y que fue al enviar los datos cuando se produjo el error.

Gallur ha sido otra de las localidades perjudicadas. En este caso, el problema afecta a Ciudadanos, que pierde al que hubiera sido su único representante. La aplicación informática atribuyó a la formación naranja 140 votos que en realidad eran del PP. Esto hace que los conservadores, que en origen tenían un concejal y 189 apoyos, pasen a tener dos. Esta circunstancia altera la mayoría del PSOE.

Otras incidencias

En Sabiñán será el popular Ignacio Marcuello quien finalmente siga al frente de la alcaldía. Los resultados provisionales que aparecen en la web del Ministerio del Interior dan la victoria al PSOE por cuatro concejales a tres, pero en verdad ha sido el PP quien ha obtenido los cuatro representantes que marcan la mayoría absoluta. Aunque el error, que en este caso podría ser de carácter humano, que se produjo al comunicar los resultados, aún no ha sido subsanado, el PP podrá gobernar otros cuatro años. Lo hará, eso sí, por un margen de solo tres votos.

Estas, en todo caso, no han sido las únicas incidencias detectadas en Aragón. En el municipio oscense de Estopiñán del Castillo, el Consistorio se ha decidido lanzando una moneda al aire. Inicialmente iba a ser para el PSOE, pero al dar por bueno un voto nulo se produjo un empate que obligó a hacer un sorteo que dio la victoria al PP.

Por su parte, Marta Moreno será edil de Vox en el Ayuntamiento de Jaca tras no aceptar la Junta Electoral el documento notarial presentado por José María Arrechea para recoger su acta de concejal. Arrechea renunció a ser candidato a solo tres días de las elecciones y el lunes, una vez celebradas, presentó una revocación. La Junta le ha dado ahora 24 horas para reclamar, aunque ya ha confirmado que no va a hacerlo.

El PSOE mantiene sus diputados

Por otra parte, el resultado del voto exterior ratificó el diputado autonómico del PSOE que disputaba al PAR en Teruel por solo 23 votos. Los socialistas mantendrán sus 24 escaños, ya que la diferencia, en vez de acortarse, se amplió hasta los 92. Llama la atención que la candidata del PAR a lasCortes por Teruel, Esther Peirat, consiguiera 90 votos menos en la lista autonómica que en la municipal, de la que formaba parte y que le garantiza ser concejal. También que la número 2, Eva Fortea, no haya logrado ser parlamentaria tras obtener 400 votos menos en la capital que en la lista municipal.

Solo con que una de las dos hubiese tenido el mismo apoyo en ambas listas, Fortea habría entrado al Parlamento y el PAR tendría ahora cuatro diputados autonómicos en las Cortes de Aragón.