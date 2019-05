Antonio Cosculluela: "El ciudadano quiere un cambio de ciclo después de 20 años"

¿Cómo valora haber perdido la alcaldía después de 20 años en el gobierno?

Esto es la democracia. Y los que hemos jugado muchas veces en este tipo de partidos unas veces ganamos y otras perdemos.

¿Pero no se esperaba una derrota así, con un descenso de tres concejales?

No, no. Nosotros pensábamos que las cosas se habían hecho bien y que podíamos ganar las elecciones. Pero los ciudadanos han decidido, después de un ciclo de 20 años, que apoyaban a otra formación. Nosotros, como fuerza política, hemos hecho las cosas bien, y hemos trabajado para ganar. Ahora tenemos el apoyo de una parte importante del electorado barbastrense y seguiremos trabajando por ellos.

¿Desde la oposición? ¿No toca intentar gobernar?

No, no, por Dios, toca formar gobierno a quien ha ganado las elecciones. Nosotros indudablemente seremos un grupo importante. El que ha ganado las elecciones (PP) tiene seis concejales y nosotros, cinco. Por lo tanto nuestra representación en el Ayuntamiento es importante.

Con el paso de los días y con algo más de sosiego, ¿ha hecho ya el PSOE una reflexión sobre por qué se ha podido perder estas elecciones?

Barbastro es una ciudad que nos ha apoyado durante 20 años. Quizás en este momento el ciudadanos haya valorado que era hora de cambiar. Nuestro ciclo al frente de la alcaldía no es cualquier cosa. Pocos ayuntamientos de la importancia de la ciudad de Barbastro han tenido un gobierno del mismo color durante tanto tiempo en la época reciente, con más formaciones políticas. Hay que agradecer esa oportunidad que nos han dado los ciudadanos de cambiar la ciudad, de transformarla y de que hoy en día sea una de las más importantes de Aragón desde el punto de vista económico, y donde más ha crecido la afiliación a la Seguridad Social. Las cosas se han hecho bien y ahí está la herencia. Les toca a otros gestionar el futuro.

Esa tarea de oposición que le toca al PSOE, ¿la va a liderar Antonio Cosculluela o quién? ¿Qué papel va a jugar ahora dentro del PSOE de Barbastro y del grupo municipal?

El papel que he jugado siempre y el que mi partido me asigne. Yo pertenezco a una organización política, no solo soy Antonio Cosculluela. Evidentemente, el próximo día 15 de junio tomaré el acta de concejal y estaré en la constitución del Ayuntamiento como es mi obligación.

¿Se puede entender que se inicia una transición dentro del PSOE de Barbastro para elegir a un nuevo líder?

Ahora no toca valorar eso.

¿Va a seguir en el Senado?

No toca decidirlo ahora ni muchísimo menos. Tengo un compromiso y el día 15 estaré en la composición del Ayuntamiento.