Del potencial primer tránsfuga a los políticos ‘daltónicos’

Estos son mis colores y, si no les gustan, no importa, tengo otros. Eso piensan, a tenor de los resultados, varios alcaldes que no se cansan de repetir cargo bajo siglas diferentes. A pesar de ello, no es la tónica general y hay quienes se mantienen siempre fieles a sus partidos. Aunque también los hay que pueden abandonar sus filas incluso antes de recoger el acta de concejal. He aquí algunos ejemplos:

Embid de Ariza

Un mandato más y van tres

El bastón de mando en Embid de Ariza volverá a estar en manos de Joaquín Mariscal. A ocho años como regidor, sumará otros cuatro. Eso sí, cada periodo con unos colores políticos diferentes. Primero entró bajo la enseña del PP y luego pasó al PAR, al igual que varios ediles populares. En estos últimos comicios, Mariscal, agricultor de 62 años, asumió el color naranja de Ciudadanos. Ha recibido el 67,7% de los apoyos (21 votos). El PSOE consiguió el 29% (9).

Arén

El alcalde más votado en su pueblo

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, es el alcalde con mayor porcentaje de votos de la provincia (96%). En Arén solo se presentaba su candidatura, pero eso no desmotivó al electorado. El segundo lugar es para otro líder provincial socialista, Fernando Sabés, cabeza de lista a las Cortes, que en San Esteban de Litera logró el 93%. Gracia sale reforzado en su posición en el PSOE de Aragón (sus diferencias con Lambán son un secreto a voces), y no por sus resultados en Arén sino porque ha conseguido mayoría absoluta en la Diputación, pese a pérdidas dolorosas como las de Barbastro y Fraga.

Jaca

¿Primer tránsfuga en Vox?

Vox presentó cinco candidaturas en la provincia de Huesca y ha obtenido cuatro escaños (solo se le ha resistido Monzón), que podrían ser finalmente tres. José María Arrechea, que renunció a ir en Jaca en vísperas de la campaña porque la dirección provincial quería "manejarlo todo", finalmente recogerá el acta. Así lo aseguró este lunes, tras presentar su revocación a la renuncia. Lo que no está claro es si será concejal por Vox o no, pues se dio de baja como afiliado. "Primero cogeré el acta de concejal y luego ya veremos", apunta. No obstante, habrá que esperar lo que diga la Junta Electoral. "El programa de Vox Jaca es mío", dijo, denunciando lo mal que le han tratado.

Escucha

Exsocialista y ahora en Ciudadanos

Luis Fernando Marín fue alcalde socialista de Escucha y abandonó el PSOE en 2005 tras ser condenado a dos años de prisión por revelación de secretos profesionales como médico para atacar a un oponente político. Ahora, 14 años después, recupera la alcaldía en las filas de Cs con mayoría absoluta (4) mientras CHA se queda con tres. En la pasada legislatura el exmilitante socialista entró en el Consistorio al frente de la Candidatura Independiente Socialista.

Manchones

Vuelta al mando tras ser inhabilitado

El Ayuntamiento de Manchones tendrá a Francisco Pardillos como alcalde por segunda vez y tras haber tenido que renunciar a ser regidor al ser condenado e inhabilitado por un delito electoral por el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza por empadronar de forma irregular a familiares y conocidos. En aquel fallo, se le impuso una multa de 1.620 euros, 6 meses de inhabilitación y el pago de las costas. Pardillos en su primer mandato fue regidor por el PAR, pero ahora lo hará en las filas del PP. Ahora el Juzgado de Daroca investiga los empadronamientos en las semanas previas a los comicios.

Angüés

Los hombres pasan a la oposición

Ni candidaturas paritarias ni listas cremallera. En Angüés, localidad de 350 habitantes a 20 kilómetros de Huesca, gobernará un equipo formado por mujeres. La agrupación de electores Mujeres por el Municipio de Angüés, con 4 concejales, se alzó con la victoria, frente a la lista socialista (3), en la que solo había una mujer, que iba la sexta. No quieren guerra de sexos, ni se trata de una reivindicación feminista, pero tampoco fue casualidad. "Cuando hay una candidatura de hombres nadie dice nada", comenta la número uno, Herminia Ballestín.

Gelsa

Una alcaldía sin siglas

Gelsa, un pequeño pueblo en la Ribera Baja del Ebro, tendrá en la alcaldía a una agrupación independiente, integrada por personas que formaron una plataforma ciudadana para exigir la rehabilitación del puente de la A-1105 sobre el Ebro, que ya está siendo arreglado. Con el nombre de Trabajando por Gelsa, decidieron constituir una candidatura, sin siglas, solo para "trabajar y aportar ideas para que el pueblo siga sembrando futuro". La futura alcaldesa, María Isabel Álvarez, fue su cabeza visible. La lista está formada por nueve personas, además de otros vecinos que apoyan la iniciativa. El domingo consiguieron, con 353 votos, el 49,94% de los apoyos. El PSOE, hasta ahora al frente del Ayuntamiento, ha pasado de 5 ediles a 2.

Tabuenca

Un pueblo naranja

El estreno del joven arquitecto Miguel Ángel Vela en política no ha podido ser más gratificante. Encabezaba la candidatura de Cs en su pueblo, Tabuenca, y ha conseguido un respaldo abrumador de sus vecinos. Con el 92,74% de los apoyos ha conseguido las 7 concejalías en liza (el PSOE obtuvo solo 15 papeletas). El futuro alcalde, de 28 años, arregló la casa de su abuela y montó allí su estudio de arquitectura, una apuesta por el medio rural que defiende: "Animaría a los jóvenes a quedarse en los pueblos, porque hay opciones de trabajo".

Villanueva de Gállego

El dimitido alcalde por Cs vuelve por FIA

Mariano Marcén fue elegido alcalde de Villanueva de Gállego por Ciudadanos tras los comicios de 2015. Era, con Paniza, uno de los dos pueblos de Zaragoza gobernados por Cs. En octubre de 2018, sin embargo, dimitió por "motivos personales". Lo sustituyó Elisa Sacacia. Marcén decidió volver a la política local, esta vez por la Federación de los Independientes de Aragón (FIA), y ha vuelto a conseguir el respaldo de sus vecinos. Ha obtenido 5 concejales. Cs tendrá 3; PSOE, 2; y PP, 1. Estos datos tienen que ser aclarados porque no coinciden con los de Interior.