Seis asociaciones de padres y madres de alumnos que gestionan comedores escolares en Zaragoza critican el retraso de la DGA en el pago de las becas de comedor. Los afectados son los colegios Tío Jorge, Agustina de Aragón, San Braulio, César Augusto, Doctor Azúa y El Espartidero. Este curso Educación aún no ha pagado a estos centros el dinero de las becas (que puede suponer unos 60.000 euros por colegio). "La constante demora compromete el pago de nóminas y proveedores, y la correcta gestión de los comedores", critica la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad en una nota de prensa.

"Los comedores gestionados directamente por las asociaciones de familias en colaboración con el centro educativo tienen una gran cantidad de problemas a la hora de poder obtener financiación externa. Además, en clara desventaja con las empresas de catering que gestionan comedores escolares, no pueden demandar los intereses de demora en el pago por parte de la administración fijados en la Ley de Contratos del Estado", señala la Plataforma. Recuerdan que en estos dos últimos cursos, la Administración ha tenido que pagar déficits de comedor en la mayoría de los colegios que son gestionados mediante empresas de catering, mientras que en los comedores con autogestión no ha existido dicho déficit ya que los gastos no deben superar los ingresos.

La Administración comunicó la semana pasada, a través de emails a los centros, que iba a proceder al pago del 80% del importe de las becas "en los próximos días". "Consideramos que la situación es repetitiva y debería haber un compromiso por parte de la dministración de efectuar dicho pago de forma periódica y estable a partir de ahora. Además se adeudan los importes de los menús de las y los monitores de comedor y los equipos directivos de los centros", afirman.

La Plataforma recuerda que una de las características de los comedores escolares autogestionados es el alto uso del comedor escolar por parte del alumnado del centro, así como el grado de satisfacción con el servicio es el mayor de todos los métodos de gestión existentes. Los proveedores de estos comedores escolares son pequeños productores o comerciantes de cercanía.

"Por todo ello entendemos que nuestros comedores escolares autogestionados son un verdadero patrimonio dentro de la escuela pública de Aragón. No entendemos que si el alumnado debe de pagar por adelantado el servicio de comedor, la Administración no dote de provisión previa al centro el pago de las becas, menús de monitoras y monitores, auxiliares de educación y de los equipos directivos en estos comedores", subrayan.