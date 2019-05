Fapar recuerda que la plaza escolar se pierde si no se matricula a los niños esta semana

La federación de asociaciones de madres y padres de la escuela pública, Fapar, recordó ayer a las familias aragonesas que deben matricular a sus hijos en infantil y 1º de primaria a lo largo de esta semana.

A la asociación le preocupa que los casi dos meses que han transcurrido desde que finalizó el proceso de escolarización como tal pueda despistar a los padres o hacerles olvidar que aún falta un último trámite para que sus hijos tengan adjudicada de manera efectiva la plaza escolar asignada para el curso 2019-2020. Desde el viernes pasado y hasta el próximo 31 de mayo (inclusive), las familias deben formalizar la matrícula en los colegios elegidos (o asignados por el Servicio Provincial de Educación) ya que de no hacerlo así se arriesgan a perder la plaza.

Desde Fapar explicaron que no es algo que ocurra habitualmente ni en gran número de casos, pero aseguraron que todos los años hay familias que, bien por despiste o por desconocimiento, olvidan que tienen que formalizar la matrícula de los niños al creer que sus hijos ya tenían plaza en el colegio elegido porque su nombre aparecía en el listado definitivo de admitidos. "Y no es así –explicó ayer una portavoz de Fapar–. Los niños no están dentro del colegio hasta que no se formaliza la matrícula".

Este año, el número de menores con plaza pero sin matricular puede aumentar dado que el proceso de escolarización comenzó muy pronto y finalizó el pasado 12 de abril (3 de abril en el caso de los alumnos que entraron en el colegio elegido en primera opción y no debieron esperar al sorteo de Educación para asignarles plaza). Ha pasado, por tanto, entre mes y medio y casi dos meses desde que terminó la campaña y es probable que algunas familias hayan olvidado que, según el calendario de escolarización de este año, tienen esta semana de plazo para formalizar las inscripciones de los menores que el curso próximo entren en infantil o 1º de primaria. El curso pasado, este lapso de tiempo fue de apenas unos días desde que se celebraron los sorteos finales y comenzaron las matrículas.

Generalmente, explicaron desde Fapar, si los centros detectan que faltan niños por matricular contactan con las familias para recordarles la obligación de hacerlo, pero no siempre las localizan, con lo que pierden la plaza.

Estos puestos vacantes por no haberse matriculado el interesado –junto con los que no se ocupen del resto del ciclo de primaria y educación especial, cuyas matriculaciones deben hacerse del 19 al 24 de junio–, serán los que se oferten el próximo 27 de junio y se ocuparán con los alumnos en lista de espera.