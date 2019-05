Morón favorecerá un "cambio de Gobierno" y apuesta por modificar la Ley de Lenguas y la normativa de género en Aragón

El diputado autonómico electo de Vox, Santiago Morón, ha afirmado este lunes que este partido favorecerá la formación de una mayoría parlamentaria de la derecha para llevar a cabo un "cambio de Gobierno" y ha apostado por derogar o modificar las leyes de Lenguas y Derechos Históricos, así como normativa de igualdad de género.

Santiago Morón ha destacado el "éxito" conseguido por Vox, al obtener tres escaños autonómicos y entrar por primera vez en las Cortes de Aragón, habiendo cumplido el objetivo de tener un grupo parlamentario propio.

"Nos hemos ofrecido a sentarnos a hablar con todo el mundo", pero "hay partidos con los que va a ser más complicado tener alguna afinidad", ha comentado Morón, quien no tiene "ningún interés especial" en que este partido forme parte del Gobierno de Aragón, pero sí que se contemplen "inicialmente" algunas de sus ideas. Ha dicho que aprobar los Presupuestos de 2019 es "una cuestión muy seria", añadiendo que "no se puede hablar de un apoyo de investidura si no hablamos de algún tipo de partida presupuestaria para alguna cuestión o modificar algunas partidas".

Sin embargo, "es muy pronto, todavía hay mucho que hablar y no queremos establecer ninguna línea roja que pueda dificultar este acuerdo", ha aseverado Morón.