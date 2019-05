Pedro Santisteve: "Vamos a ser una clara oposición de izquierdas"

La noche electoral ha dejado sensaciones bien distintas en cada sede electoral. La candidata del PSOE en Zaragoza, Pilar Alegría, ha destacado la "rotunda" victoria de los socialistas en Aragón, ha hablado de "jornada histórica" en la Comunidad y ha instado igualmente a evitar que gobierne Vox en las instituciones. Alegría ha destacado también que han recuperado más de 30.000 votantes y son la fuerza más votada, con una diferencia de 20.000 votos con el PP.

Jorge Azcón, del PP, ha celebrado el haber "acabado con 16 años de gobiernos de izquierdas" y ha prometido "un cambio para la ciudad". Ha indicado que va a trabajar "desde mañana" por la alcaldía.

"El gobierno de Zaragoza pasa por Ciudadanos", ha señalado Sara Fernández desde el hotel Zentro, entrada ya la madrugada. "Zaragoza estaba harta de populismo: pasamos de las ciudades del cambio al cambio en las ciudades", ha aseverado. La candidata de la formación naranja ha dicho que los resultados obtenidos en el Ayuntamiento "han sido buenísimos". Antes, el cabeza de lista de Ciudadanos a las autonómicas, Daniel Pérez, ha dicho que su partido está "legitimado para pedir todo" y que "están abiertos al diálogo", si bien no considera a su formación "bisagra sino llave" y "preparada para gobernar".

El hasta ahora alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, no ha escondido su pesar tras los malos resultados cosechados: “Felicitar a Pilar Alegría porque ha ganado, vamos a ser una clara oposición de izquierdas a un posible gobierno PSOE-Cs. Estamos encantados con la gente tan estupenda que nos ha acompañado en la campaña electoral. Hemos trabajado mucho y hemos dejado el listón muy alto en la institución. Ha sido un momento histórico el que hemos vivido y hemos asumido retos muy importantes. Vamos a seguir trabajando en los barrios y en la base social y el tejido asociativo. Hemos cumplido el programa al 100% y ahora hay que afrontar la amenaza de las derechas y eso exige mucha movilización de la gente en la calle. Hay que estar atentos a que las conquistas conseguidas estos cuatro años no se tumben de una forma indigna.

"Solo el hecho de haber existido y haber pasado por aquí estos cuatro años ha supuesto el cambio y la renovación. Había quienes decían que por separado sumábamos más, pero está claro que no ha sido así. Yo sigo defendiendo la unidad de la izquierda”, ha añadido el líder de los comunes.

Violeta Barba, de Podemos, ha reconocido que los resultados obtenidos no son los que esperaba, pero ha destacado que "es la primera vez que Podemos se presentaba en el Ayuntamiento de Zaragoza y ha conseguido dos representantes".

Carmelo Asensio, candidato de CHA al Ayuntamiento de Zaragoza, lamenta que se haya quedado sin representación municepal y que haya quedado la ciudad en manos de la derecha. "Hay un doble mensaje negativo: CHA se queda sin representación municipal y en Zaragoza ha ganado la derecha, por desgracia. Era clave el voto a CHA para evitar que la derecha no gobernara el Ayuntamiento. No hemos entrado en el ayuntamiento por apenas 2.000 votos y un 0,25%, Ha influido la tendencia estatal del PSOE y no se ha notado nuestro trabajo. El PSOE en el Ayuntamiento ha hecho pinza con PP y Cs", ha concluido Asensio.

El ya concejal de Vox Julio Calvo, que consigue el acta de concejal junto a su compañero Carmen Rouco, se ha mostrado muy satisfecho tras los comicios: "No vamos a dificultar en absoluto ese cambio que esta ciudad necesita", ha subrayado, refiriéndose a su apuesta por un pacto que permita gobernar al centro-derecha.

La candidata del PAR, Elena Allué, se ha mostrado optimista pese a quedarse fuera del Consistorio: "Tenemos que estar satisfechos por el trabajo realizado. Ha sido una campaña magnífica y hemos recuperado la ilusión en esta ciudad. Es un buen comienzo para empezar a sembrar a partir de mañana". Sobre la ausencia de su partido en el principal ayuntamiento de la Comunidad ha añadido que "es un déficit de esta tierra porque ese aragonesismo, provenga de donde provenga, en el Ayuntamiento se ha perdido".