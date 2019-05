Con 94,21% de los votos escrutados, el PSOE ganaría las elecciones en Aragón con 24 escaños. Tras él, el PP obtendría 16 escaños (en 2015 consiguió 21), y Ciudadanos se convertiría en la tercera fuerza de las Cortes aragonesas, con 12 diputados. En cuarto lugar, Podemos-Equo con 5, seguido del PAR con 4 y CHA con tres. Vox con tres diputados entraría por primera vez en las Cortes aragonesas. IU conservaría el escaño que tiene.

El actual presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PSOE, Javier Lambán, ha apelado al sentido común de las formaciones y ha asegurado que desde mañana se reunirá con los partidos para conformar alianzas. Desde su punto de vista, sería "una indecencia y una contradicción" que hubiera partidos que se pudieran aliar con Vox, "que desdeña la mayor parte de la letra de la Constitución y quiere acabar con el Estatuto". Todo ello en alusión a la posibilidad de que la derecha pueda gobernar en Aragón, al igual que ya ha hecho en Andalucía.

Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal se ha mostrado victorioso en la sede de Vox en la capital aragonesa. "Para ser las primera vez que concurrimos a unas elecciones, hemos conseguido representación en las cinco principales ciudades de Aragón y grupo propio en las cortes regionales", ha dicho el candidato a la DGA, Santiago Morón.

El candidato de Ciudadanos a la DGA, Daniel Pérez Calvo se ha mostrado eufórico ante los resultados: "Estamos legitimados para pedir absolutamente todo, y cuando digo todo, es todo". Está abierto a hablar con el resto de formaciones, y ha felicitado al PSOE por su victoria en Aragón.

Maru Díaz, candidata de Podemos-Equo al Gobierno de Aragón, se ha mostrado sorprendida y ha reconocido que no son los resultados que esperaban. El partido ha perdido nueve diputados: de 14 en las anteriores elecciones a los 5 de este domingo. Asimismo, Díaz ha especificado que tienen que hacer una reflexión muy seria, tanto a nivel autonómico como nacional, para comprender por qué la gente que les dio su confianza hace cuatro años, ya no ha apostado por ellos.

El candidato del PAR, Arturo Aliaga, ha lamentado los malos resultados del partido: "No estamos contentos porque no estamos para brindar y respetamos escrupulosamente lo que han dicho las urnas". Aliaga ha asegurado que valorarán internamente la decisión de los votantes y pensarán por qué la gente elige a otros partidos y no al PAR. De momento, no ha adelantado nada sobre un posible pacto entre PP, Ciudadanos, PAR y Vox: "Son decisiones de tal envergadura que no puedo adelantar ni prever".

El que ha sido candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha explicado tras conocer los resultados electorales que el objetivo de su formación, tanto a nivel municipal y autonómico, era “frenar a la derecha”, algo que “no se ha conseguido”. A nivel general, ha sido una “noche triste” para CHA. “Salvo algunas excepciones en varios municipios en los que hemos tenido un buen resultado, en otros muchos hemos perdido representación, como en Zaragoza o en Huesca, además de otros pueblos y ciudades, así que les envío un fuerte abrazo a todos los compañeros que han trabajado muy duro estos días”, ha analizado el líder del partido.

En el Ayuntamiento de Zaragoza no han obtenido representación, aunque por otro lado los resultados en las Cortes de Aragón han sido mejores respecto a los últimos comicios de 2015, ya que han incrementado su presencia en el hemiciclo con un escaño más, pasando de 2 a 3, con el ingreso del candidato por Huesca Joaquín Palacín.

El número uno de IU a las Cortes por Zaragoza, Álvaro Sanz, recién convertido en diputado electo, ha valorado que su formación mantenga su representación parlamentaria, pero ha lamentado la mayoría de la derecha, por lo que ha advertido de que "la unidad en la calle y en las instituciones es el camino". Ha agradecido a los votantes el apoyo a un proyecto "claro y nítido de izquierdas" y ha asegurado que van a "plantar muy fuerte" la izquierda que necesita Aragón y la ciudad.