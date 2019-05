Aliaga hablará con todos, aunque su línea roja es el programa de gobierno

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, pone como línea roja para apoyar a los partidos que pueden optar a gobernar en Aragón "el programa de gobierno completo para la legislatura" y asegura que no puede estar en acuerdos "raros" que vulneren el adn del partido, aunque aún no puede decir "sí o no" al posible apoyo de un Ejecutivo en el que entre Vox.

Aliaga, en declaraciones, ha valorado los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales de este domingo, en las que el PAR logra mantener "representación en el territorio con más de 600 concejales" y puede ser "decisivo en algunas comarcas y diputaciones, como Teruel y Huesca", aunque pierde tres de los seis diputados en las Cortes y no entra en los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca.

Preguntado sobre la posibilidad de que el PAR pueda entrar en un Gobierno de Aragón conformado por los grupos de la derecha, que incluiría necesariamente a los tres diputados con los que irrumpe Vox en la Cámara, Aliaga ha asegurado que no puede "decir sí o no".

"No me puedo negar de entrada a nadie porque si los aragoneses han dado representación a 8 fuerzas políticas yo no puedo decir no hablo con nadie, ahora bien, no hablo de cosas raras ni de filosofías", ha enfatizado.

Ha añadido que si le llaman, querrá ver "el programa de gobierno para Aragón y qué contempla", porque el PAR no puede entrar "en acuerdos raros" que vulneren tanto el adn del PAR como su historia, o "que incluya trasvases o suprimir diputaciones".

Aliaga ha señalado que una posible suma es la de los votos de PP, Cs y Vox, que darían 31 diputados, y otra es PSOE, Podemos, CHA e IU, que daría 33, por lo que en ninguno de los dos casos lograrían los 34 de la mayoría absoluta necesaria en la Cámara y sus tres diputados pueden ser clave y tendrá que saber "qué proyecto tiene uno y otro bloque".

No se plantea abstenerse en ningún caso y apunta también la posibilidad de que Cs pacte con PP y PSOE, lo que haría las cosas "mucho más fáciles", ha dicho.

La pérdida de los tres diputados en las Cortes la achaca Aliaga a factores como la pérdida de visibilidad de la formación por no concurrir a las elecciones generales del 28 de abril, la repercusión de la política nacional en Aragón o la presencia de ocho partidos en liza cuando anteriormente eran cinco y la irrupción de Vox.

Aliaga, quien ha lamentado que tanto el PAR como CHA no hayan logrado representación en el Ayuntamiento de Zaragoza, reconoce que los electores les dieron seis diputados en Cortes en 2015 y ahora son solo tres, pero asevera que seguirán "adelante" y valora que ser necesarios es "importante" porque ponen en valor "el aragonesismo y la moderación" y su deseo de alcanzar "acuerdos de amplia base social para que Aragón avance".

Aunque no tienen fecha cerrada, el partido se reunirá próximamente para valorar y analizar en detalle los resultados de las elecciones.