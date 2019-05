Enrique Clemente: "No me obsesiona la política, sino ascender con el Zaragoza a Primera"

El siglo XXI comenzó para el Real Zaragoza en 1999.

¿Por qué?

El año en que nacieron Alberto Soro y Enrique Clemente Maza.

¡Ja, ja, ja! La verdad es que nos está yendo bien en el Real Zaragoza. Los dos llevamos desde alevines en el club, más de una década. Y en la cantera nos ha ido muy bien. Hace cuatro años ya fuimos campeones de España cadetes.

Usted fue elegido mejor jugador de España cadete.

Sí. Los compañeros me ayudaron mucho. Y el entrenador, Raúl Valbuena, también. Desde que nací, he sido zaragocista; pero ese día me di cuenta que lo era mucho más.

Le quisieron fichar el Barça y el Real Madrid.

Pero el Real Zaragoza me tira mucho. Además, quería estar con mi familia y seguir estudiando en jesuitas en Zaragoza. Ahora estudio Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza.

Si se llega a ir, igual le da un ‘yuyu’ a zaragocistas a muerte como su tío Quino Maza, Miguel Plou o Carlos Rojo.

Los colores futbolísticos de mi familia y mi identificación con Zaragoza y con el Real Zaragoza están muy claros...

Qué decir del abuelo Enrique Maza... El Zaragoza de Boskov, Villanova y Beeenhaker; el de Casuco, Victor Muñoz, Señor, Barbas, Pichi Alonso, Amarilla y Valdano siempre comía en el restuarante Maza Sur inmediatamente después de visitar a la Virgen Pilar.

Yo me llamo Enrique por mi abuelo. Sería bonito volver a esos años que usted dice, o las títulos que también llegaron después. A ver si lo logramos cuanto antes.

Hubo un momento, hace un año, en el que Clemente y Soro evidenciaron que estaban a otro nivel. En el partido de Copa del Rey ante todo un Real Madrid, los dos mejores eran las joyas del Zaragoza.

Fue une pena. Ganamos en Valdebebas 0-1 y quedamos eliminados. Después pasé al filial, aunque desde el principio entrené con el primer equipo. Hasta que llegó la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. Ya me he recuperado y vuelvo a entrenar. Víctor Fernández se ha interesado por mi estado. Confío mucho en el futuro.

Hoy son las elecciones. ¿Se habla de política en el vestuario del filial y del Real Zaragoza?

Sí, pero con normalidad. No me obsesiona la politica, sino ascender con el Real Zaragoza.