Desde una persona con ansias de formar parte de la mesa electoral hasta falta de espacio en algunos colegios que han llevado a que las papeletas estén fuera de algunas cabinas y dispuestas en mesas y, por tanto, a la vista de todos. Las dos primeras horas de jornada electoral han dejado ya algunas anécdotas en Aragón.

1. Querer ser miembro de mesa electoral por propia voluntad es posible

Aunque las excusas para librarse de la mesa electoral son una realidad en cada jornada con las urnas, también hay quienes acuden a los colegios por su propia voluntad reclamando un puesto como presidente de mesa (o como vocal, si no queda más remedio) simplemente por la ilusión de hacerlo. Este hecho ha ocurrido en un centro aragonés donde un varón ha instado a los presentes a hacerle un hueco en alguna de las mesas electorales, tal como ha explicado la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, esta mañana. La anécdota no ha tenido final feliz y es que todos los puestos estaban ocupados y el hombre no había recibido notificación en su domicilio.

2. Un palillo que (casi) impide que un colegio abra

Un palillo puesto en una cerradura de un centro electoral de Teruel casi ha impedido que este abriera sus puertas a las 9.00 y permitiese a los ciudadanos ejercer su derecho a voto. Finalmente, una segunda entrada ha posibilitado que la jornada se esté desarrollando con normalidad, como ha comentado Sánchez.

3. Problemas de espacio que traen falta de intimidad

En Calatayud, se han registrado problemas logísticos en algunos colegios con las papeletas de las elecciones europeas y las cabinas. Las 32 candidaturas para la Eurocámara, sumadas a las de las municipales y autonómicas, no caben en algunas cabinas electorales, por lo que en colegios como el Francisco de Goya han optado por dejarlas en las mesas, con la consiguiente confusión de algunos votantes que preferían intimidad. En este caso, se ha optado por que las papeletas locales y regionales sean las que estén detrás de la cortina, tal como cuenta el corresponsal de HERALDO en Calatayud, Jorge Zorraquín.

Colegio de Calatayud en el que se han registrado problemas de espacio Jorge Zorraquín

En otros colegios como el Jerónimo Zurita del barrio zaragozano de La Almozara las papeletas para las europeas, municipales y autonómicas también se han dispuesto sobre las mesas en vez de en las cabinas, ocasionando las quejas de algunos ciudadanos que no querían que sus vecinos viesen a qué formación política iba su voto.

4. Cinco candidatos que votan en el mismo colegio

Cinco de los ocho candidatos a la alcaldía de Huesca (Ana Alós, Luis Felipe, Pilar Callén, Fernando Carrera y José Luis Cadena) votan en el mismo colegio, el Pedro J. Rubio, en un intervalo de apenas media hora, de 11.00 a 11.30. Pilar Novales y Sonia Alastruey lo han hecho en el Sancho Ramírez a las 9.30 y 10.30, respectivamente.

5. Las mesas más rápidas... y las más lentas

En la provincia de Huesca, las localidades de Alerre y Sietamo han sido las primeras que han comunicado la constitución de la mesas. En el caso de Zaragoza, el municipio de Fabara ha sido el más veloz y en Teruel, la palma de la velocidad se la ha llevado Salcedillo. Por el contrario, entre aquellos municipios a los que les ha costado más eso de organizarse y aclararse con los diferentes puestos de la mesa ha sido Lagata en Zaragoza y Fuentes Calientes en Teruel.

6. El suplente que fue titular

Aunque los suplentes son sinónimo de "porsiacaso" hay algunas veces en las que les toca desempeñar cargo de titulares. Eso ha ocurrido esta mañana cuando un autónomo se ha presentado al colegio electoral alegando que hoy tenía que trabajar y enseguida la Junta Electoral ha autorizado el cambio.

7. Una votante de lo más madrugador

La delegada del Gobierno de España en Aragón, y exalcaldesa de Used, Carmen Sánchez, ha sido una de las más madrugadoras de la localidad y tras la apertura del colegio electoral ha votado en la localidad zaragozana.

La delegada del Gobierno de España en Aragón ha votado en Used Heraldo

8. Una cita que no se repite desde 1999

Estas elecciones, para las que se han dispuesto 1.050 colegios electorales en Aragón (274 en Huesca, 277 en Teruel y 499 en Zaragoza), 2.177 mesas (412 en Huesca, 331 en Teruel y 1.434 en Zaragoza) y 6.531 urnas, quedarán para el recuerdo y es que desde el 13 de junio de 1999 no se produce una triple cita electoral de esta envergadura.

Consulta aquí toda la información sobre la jornada electoral