Vivir en un municipio y trabajar o estudiar en otro, el día a día de 80.000 aragoneses

Afirma el famoso dicho que el buey es de donde pace y no de donde nace. Un aforismo que los humanos nos aplicamos pero que, en ocasiones, necesita matices. Porque no todo el mundo vive en el mismo municipio que en el que trabaja o estudia y tiene que desplazarse a diario para cumplir con sus labores. Es la realidad, el día a día de, al menos, 81.711 personas que, según los datos censales del Instituto Nacional de Estadística (INE), hacen vida en municipios aragoneses en los que no tienen fijada su residencia.

Constituyen lo que se conoce como población vinculada. Un tipo de vecinos a media jornada con presencia, especialmente, en las capitales de provincia y en distintas cabezas comarcales. La ciudad de Zaragoza es la que más ciudadanos flotantes tiene, más de 45.600, entre quienes cogen apuntes y desarrollan sus carreras laborales en la capital aragonesa pese a pasar las noches en otra localidad. Concentrar la mayor parte de las facultades e institutos, así como centros de trabajo, justifica esta amplia cifra. El gasto que suponen para el erario está detrás del desarrollo de la ley de capitalidad.

Es el caso de Lucía Millán, una joven de La Almunia de Doña Godina que se traslada a diario a Zaragoza para estudiar un grado medio. "Hablé con mi familia sobre la posibilidad de mudarme, pero los horarios me permiten quedarme en La Almunia y viajar cada día y de este modo nos podemos ahorrar el alquiler", explica esta almuniense de 20 años.

Paradójicamente, no pocos jóvenes zaragozanos se desplazan diariamente a la capital del Valdejalón para estudiar en su politécnica. A las familias de muchos universitarios, igual que en el caso anterior, les sale más a cuenta abonar el transporte que el arrendamiento de un inmueble, aunque sea compartido.

Tres mil trabajadores van a diario de Cuarte a Zaragoza

Que la capital aragonesa sea la principal captadora no significa que no experimente el proceso inverso. De hecho, poblaciones de su entorno acogen a diario a miles de zaragozanos. Es el caso de Cuarte de Huerva, que atrae 3.020 empleados y 311 escolares en sus diferentes centros.

Utebo es otro de los municipios con un amplio número de aragoneses 'flotantes', casi 3.000, de los que 482 son menores. Calatayud, Ejea y Tarazona, tres grandes centros económicos para sus comarcas, también aparecen destacados en el ranking facilitado por el INE.

El volumen de vecinos diurnos en las otras dos capitales de provincia, Huesca y Teruel, es más discreto que en Zaragoza. La ciudad oscense recibe a diario algo más de 6.000 trabajadores de otros puntos de la provincia -también de Zaragoza- y casi 4.000 estudiantes. En el caso de Teruel los dos guarismos son muy cercanos: 2.600 asalariados están empadronados fuera del municipio, lo mismo que los 2.150 matriculados en la Universidad y en otros niveles educativos.

Barbastro, Fraga, Monzón y Jaca son las localidades oscenses que más trabajadores captan, más de 5.000 entre las cuatro. También reciben unos 1.700 escolares, muchos de ellos procedentes de municipios sin escuela.

