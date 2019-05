Inés Arrimadas: "Lambán ha podido separarse de Sánchez y no lo ha hecho"

Cambia de parlamento, pero la tensión sigue. ¿Le sorprende?

No. Donde los nacionalismos estén fuertes y sean decisivos van a liarla siempre.

Rivera no saluda a los independentistas y usted le da dos besos a Rull. ¿Son el poli malo y la poli buena de Cs?

No. Me vinieron a saludar y, evidentemente, no voy a salir corriendo. Por saludar no dejas de ser más firme y contundente en la defensa de la legalidad.

Cuatro diputados en prisión preventiva. ¿Qué sintió al verles prometer el cargo tras sostener que son presos políticos?

Sobre todo, indignación porque el PP y el PSOE les han permitido hacer lo que les da la gana. No pasaría en ningún otro país, pero PP y PSOE siempre han pactado con los nacionalistas y nos han humillado muchas veces.

Es que han sido la bisagra.

Porque PP y PSOE han querido. Podrían haber cambiado la ley electoral para que no tuvieran sobrerrepresentación, haber pactado entre ellos y no ceder nunca.

¿Qué suerte vaticina a una legislatura con la mayor fragmentación de la democracia?

El problema no va a ser la fragmentación, sino un PSOE arrodillado ante los populistas y nacionalistas. La única garantía de que en el Congreso se represente a los que no quieren que se les humille y a los quieren igualdad y no privilegios es Ciudadanos. Vamos a ser los líderes de la oposición.

La Fiscalía pide ya la suspensión de los diputados presos y Batet la demora. ¿Qué le parece?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la suspensión de los procesados por rebelión es automática. No hay duda jurídica. El PSOE es el abogado defensor del separatismo y eso no nos lo podemos permitir. Que se dejen de excusas baratas y que impidan que estos señores cobren un sueldo pagado por todos los españoles, de los que dicen que les roban.

"El PSOE-Aragón es el de toda la vida y por supuesto se puede llegar a acuerdos". ¿Lo comparte?

El PSOE tiene que dejar muy claro que se separa de la ola sanchista y, a día de hoy, no he visto en ningún lugar de España a un PSOE que se separe del sanchismo.

La afirmación es del candidato europeo de Cs, Luis Garicano, hace tres meses a HERALDO.

Bueno..., claro..., pero… ¿Cómo es la cita?

Se la repito...

El PSOE-Aragón tiene que demostrar que no es el PSOE de Sánchez y he visto muy calladito en toda la campaña al presidente aragonés. No se ha indignado cuando Sánchez pone a Batet como presidenta del Congreso, que es una señora que no cree en la igualdad de los españoles. Ha tenido muchas oportunidades de separarse de Sánchez y no lo ha hecho.

Ha demostrado su apuesta constitucional en más de una ocasión.

No he visto a Lambán imponiéndose a Sánchez ni criticando los acuerdos que acaba de hacer para la Mesa del Congreso.

¿En qué se debería desmarcar para que Cs se sentara a negociar?

La tendencia natural de Lambán será pactar con Podemos y seguir la línea de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda. Por tanto, la única garantía de constitucionalismo en Aragón es Ciudadanos. Si los números le salen a Lambán, que nadie tenga duda de que va a hacer un copia pega de Sánchez con los podemitas.

Su candidato autonómico reconoce que los pactos de Aragón se decidirán en Madrid. ¿Qué condiciones van a poner?

Vamos a ver. Lo que dicen en Aragón lo compartimos en Madrid. Estamos en la misma línea. Eso no pasa en otros partidos. Estamos alineados y queremos igualdad, sentido común y un buen pacto para Aragón.

Las encuestas no vaticinan otro sorpaso al PP en Aragón. ¿Qué papel tendrán tras el 26-M?

Las encuestas tampoco decían que íbamos a sobrepasar al PP. No tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Aquí ya hemos demostrado que somos la alternativa al PSOE. No se trata de quién queda primero, se trata de quién es la alternativa al PSOE sanchista y al populismo.

Cataluña o Madrid defienden que prime la población en la financiación autonómica. ¿Cs respaldará que se tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento?

El objetivo no puede ser cuánto dinero le corresponde a cada territorio, sino que los ciudadanos tengamos garantizados los servicios en cada territorio. Por tanto, hay que ver cuánto cuestan los servicios y para eso hay que tener en cuenta otra serie de criterios.