Los ansiados 18: conducir, entrar a las discotecas y… ¿votar?

La mayoría de edad llega para muchos jóvenes ilusionados cargada de privilegios y, quizás, alguna que otra obligación. Son muchos los que esperan ansiosos que llegue el momento de soplar las velas para poder, por fin, poner las manos en el volante rumbo a aquel deseado viaje que parecía tan lejano. Otros, simplemente, ya están visualizando cómo será la próxima vez que les pidan el DNI a las puertas de la discoteca de moda, que, ahora sí, podrán atravesar. Comprar productos que antes les eran prohibidos también es para algunos un motivo más para alegrarse de alcanzar la ansiada meta, esa que hace que dejes de ser un simple adolescente para convertirte, de una vez por todas, en un adulto.

Muchos dejarán de estar tan ilusionados pocos años después (si no lo están ya) al darse cuenta de que de la mano de esos jugosos privilegios vienen también una serie de obligaciones que pueden traer consigo más de un quebradero de cabeza. Para empezar, la puerta del -quizá- inhóspito mundo político se abre ahora con un panorama mucho más diverso que el que se encontraron las anteriores generaciones. El famoso bipartidismo hace tiempo que murió y los resultados de las pasadas elecciones generales confirmaron que, de momento, no tiene previsto resucitar.

Según datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), son aproximadamente 34.250 jóvenes los que podrán ejercer por primera vez su derecho a voto en 2019: o bien lo hicieron ya en la pasada cita electoral del 28A, o lo harán el próximo domingo, 26 de mayo. La forma de enfrentarse al momento de introducir por primera vez una papeleta en la urna es diferente para cada uno. Hay quien espera “con ganas e ilusión” que llegue el momento, mientras que otros se sienten más bien inseguros a la hora de tomar la decisión.

“Sentí que estaba participando en algo importante”, asegura con firmeza Mónica, una futura estudiante de Filosofía que se estrenó en esto de la democracia en las elecciones generales. Y no es para menos: la participación en los pasados comicios aumentó de forma significativa en toda España, en todas las comunidades sin excepción. Concretamente en Aragón, pasó del 37,88% en 2016 al 44,65% en 2019. La joven considera que votar es “muy importante” y asegura que trató de informarse lo máximo posible para tomar la decisión acertada. Por el contrario, María, también de 18 años y natural de Albalate del Arzobispo, en la provincia de Teruel, cree que no está lo suficientemente informada: “Cuando llegué al colegio electoral no estaba segura al 100% de mi voto”. También confiesa no sentirse representada por los líderes actuales ni tener demasiado interés en la política: "En una escala del 1 al 10, le pondría un 6."

Natalia, por su parte, considera que en el instituto no se aprende lo suficiente sobre política y cree que sería útil que se enseñase para que " los jóvenes podamos sacar nuestras propias conclusiones". Así, afirma que todo lo que hasta ahora sabía del tema lo había conocido de la mano de su familia: "Te va a influir mucho su punto de vista y te das cuenta de que si te interesas por tu cuenta no tienes por qué tener la misma ideología". No obstante, asegura que es algo que "hay que tomarse en serio" por lo que, mientras estudiaba para los exámenes finales de Segundo de Bachillerato, se esforzó en descubrir cuál era la opción que le resultaba más afín.

A pesar de la búsqueda, no todos encuentran un partido con el que sentirse totalmente identificados, por lo que la mayoría se conforma, como Inés, con aquel que se acerque "lo suficiente" a su forma de pensar. Aún así, hay ciertos parámetros mínimos a los que cada uno dirige la mirada para decantarse por un partido u otro. Para esta joven, natural del municipio zaragozano de Épila, e inmersa, como su compañera Natalia, en la preparación de la tan temida prueba de selectividad -que comenzará el próximo 4 de junio- es imprescindible que el partido en cuestión "no ataque a la integridad de las personas".

En lo que a asuntos esenciales se refiere, Miguel, un joven de La Muela que tiene previsto comenzar a estudiar Enfermería el próximo curso, hace especial hincapié en la necesidad de que los partidos impulsen propuestas que velen por el medio ambiente. Desde luego, no es el único. Miles de jóvenes de todo el mundo salieron a la calle el pasado 15 de marzo en una multitudinaria huelga internacional por el clima para exigir a los políticos medidas más contundentes para frenar, o más bien paliar, el efecto del cambio climático. El futuro del planeta es uno de los temas que más preocupa a las nuevas generaciones, puesto que serán quienes tengan que lidiar con las decisiones que se tomen o no en la actualidad. También la educación y las oportunidades laborales copan la lista de sus intereses, como menciona Álvaro, un estudiante de Turismo de 20 años que sintió que estaba aportando su "grano de arena" al votar por primera vez el pasado 28 de abril.

Sin embargo, la mayoría de los jóvenes se muestran algo críticos o desencantados con los políticos. Inés, por ejemplo, piensa que los partidos se dedican a "decirte lo que quieres oír y adornar la realidad", mientras que Mónica asegura que le interesa más su "comportamiento y trabajo diario" que lo que puedan decir o prometer de cara a unas elecciones. En su caso, cree que hay mucho que cambiar ya que "la política actual se ha olvidado del pasado más cercano de este país". La joven considera necesario "mirar al futuro y unirse a la evolución progresista que muchos países de Europa ya están llevando a cabo". A Miguel, por su parte, son los casos de corrupción y la falta de medios para atajarlos lo que más le disgusta.

Si bien no todos se implican de la misma manera y algunos se muestran más entusiasmados que otros a la hora de introducir un sobre en la urna, los cinco jóvenes entrevistados por HERALDO tienen claro que sí irán a votar el próximo domingo. No obstante, no todos saben todavía qué partido elegirán. De momento, tendrán que permanecer atentos a la campaña electoral, que pronto tocará a su fin.

