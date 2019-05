Javier Lambán: "Estoy acostumbrado a que los separatistas me insulten en las redes sociales"

¿Sabe ya quién se queda con el trono de hierro?

Sí.

No lo diga. No queremos hacer un spoiler. ¿Vio el capítulo final en directo?

Lo vi anoche (el lunes, un día después). El final parece inspirado en el Compromiso de Caspe.

¿Qué ha aprendido de 'Juego de Tronos'?

Es una serie imaginativa producto de una industria como la americana. A la hora de hacer lecturas políticas se pueden hacer todas, tanto de esta como de cualquier otra. Es una serie divertida, bien hecha, fascinante. La empecé a ver tarde, pero me apresuré a verla a marchas forzadas porque me encandiló desde el primer momento.

¿Le parece mejor que 'Juncal'?

Tengo mis propias fijaciones. Soy recurrente en mis gustos literarios y cinematográficos. Suelo ver las cosas recurrentemente, en cine, ‘Casablanca’, ‘El Padrino’, y desde luego Juncal es una serie fantástica.

En 1983 se afilió al PSOE y a UGT. ¿Se ha arrepentido en algún momento de su vida?

Jamás.

Ni siquiera tras aquel fatídico Comité Federal del 1 de octubre de 2016…

Ese día todos los que estábamos ahí, quizá de una forma poco edificante y mal explicada y transmitida, lo que hicimos fue un acto de militancia socialista tanto los que teníamos una posición como los que teníamos otra.

¿Cuántos kilómetros ha recorrido desde que empezó el año?

No lo sé pero muchos. Centenares de kilómetros, creo que algunos miles.

Reconoce que admira a Azaña, Prieto, Felipe González, Roosevelt. ¿Y de la época actual?

Uno que me fascinó cuando le conocí personalmente fue José Mújica, uruguayo, que vino a La Puebla de Albortón, que es el municipio natal de Artigas, el padre de la patria uruguaya, que a su vez es nieto de un emigrante de la Puebla de Albortón. Es un personaje fascinante.

Considera a Joan Manuel Serrat como un amigo. ¿Habla con él sobre Cataluña?

Alguna vez. Él vive esa situación con mucha preocupación, y desde su doble vertiente de hijo de aragonesa, hijo de catalán, Juan es un hombre profundamente enamorado de su tierra, de Cataluña, y sufre mucho lo que está ocurriendo.

¿A cuántos independentistas regaló el calendario que editó la DGA sobre la Corona de Aragón?

Lo enviamos a todos los consejeros de la Generalitat y a todos los diputados del Parlamento catalán.

¿Alguno le dio las gracias?

No. Algunos me insultaron por las redes, pero a eso ya estoy acostumbrado por parte de los independentistas catalanes.

¿Se queda con el Real Zaragoza de la Recopa o el Madrid de los galácticos?

El Ejea compitiendo en Segunda B.

¿Sabe cocinar?

De manera bastante limitada. Hago alguna tortilla, alguna ensalada, pero a mi mujer le ayudo sobre todo comprando.

¿El mejor plato que cocina para usted su mujer?

Hace buenos platos en general. No le sabría decir uno con precisión. Soy un excelente comprador, mis tortillas son absolutamente insuperables, y ella hace bien muchas cosas, por ejemplo, el cocido.

¿Un vino para acompañarlo, si puede ser aragonés?

Me gustan prácticamente todos los vinos aragoneses, e incluso algunos españoles. No le voy a decir un vino aragonés en particular porque incurriría casi en el insulto con las denominaciones de origen a las que no perteneciera.

Elija un lugar para perderse.

No me quiero perder en ningún sitio.

Me refería a descansar…

A descansar solemos ir a Cádiz en verano y al Sobrarbe en otoño-invierno.

Arde su biblioteca y tiene que salvar un libro. ¿Cuál sería?

Me produciría tanta consternación asistir a ese lamentable espectáculo que sería incapaz de elegir un libro solo. Quizá me incinerara a mí mismo en la propia biblioteca.

¿Ha leído ya el Manual de Resistencia de Pedro Sánchez?

No. No lo he leído.

¿Por qué me recomendaría visitar Ejea de los Caballeros?

Porque creo que es el municipio o la localidad donde más se ha desarrollado el ideal socialdemócrata.