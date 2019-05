Toni Morcillo: "Cuando hay una situación de acoso, todos hemos fracasado”

Imagine que soy la directora de un colegio y que me intereso por el programa de Tutoría Entre Iguales (TEI) contra el acoso escolar. ¿Cómo me convencería?

Le diría que es un programa de prevención; es decir, que no actúa cuando el acoso ya se ha producido, sino antes. Cuando tenemos una situación de acoso, todos hemos fracasado. Por eso, la prevención no es una opción, es una necesidad. Se trata de mejorar la convivencia en el aula para que desaparezcan los roles de víctimas, agresores y espectadores, y se conviertan en amistad, colaboración y empatía. Su estrategia se centra en el desarrollo de competencias cognitivas, psicológicas y, sobre todo, emocionales.

¿Cómo nace el programa? Presentemos sus credenciales.

Andrés González Bellido, catedrático de Orientación Educativa de la Universidad de Barcelona, comenzó a desarrollarlo en 1999 y está en marcha desde 2003. Cuenta, además, con otros dos grupos de trabajo, investigación y evaluación en las universidades de Santiago de Compostela y de Alicante.

Algunas cifras…

En España, está implantado en más de 1.200 centros de todos los niveles. Hablamos de más de un millón de alumnos y de 36.000 docentes implicados. Y, lo más importante: las situaciones de acoso se reducen en un 98%.

Un 98% es un resultado excelente, ¿cómo lo consiguen?

Con la formación de toda la comunidad educativa. El primer año, en primaria, todos los alumnos de 5º se convierten en tutores emocionales de los de 3º; y, en la ESO, los de 3º tutorizan a los de 1º. El segundo año, al pasar de curso, se completa el ciclo y se conserva el vínculo. En dos años, el cien por cien del alumnado de secundaria y de los dos últimos ciclos de primaria está integrado en el programa. Cuando surge algún problema, los tutores median; pocos casos llegan al profesor. Los chicos resuelven mejor sus problemas entre ellos, entre iguales, que cuando interviene un adulto.

Propuestas contra el acoso escolar hay muchas. ¿Qué tiene el TEI que no tengan las demás?

En otros programas se forma solo a los alumnos que tienen unas habilidades sociales muy potenciadas, que son los que actúan de tutores de los que son más proclives a que se metan con ellos; en el TEI se forma a todos, incluso a los que han podido ser agresores.

Acaba de poner el dedo en la llaga al hablar del acosador.

Sí, nos volcamos con el que sufre, porque el sufrimiento no forma parte del currículum, pero el agresor, al que estigmatizamos, también es un niño y necesita ayuda. Y como se forman en el respeto y la convivencia, al final, se dan cuenta de que su conducta no es la adecuada y cambian. No hay acoso si el entorno no lo permite. Y sin espectadores que aplauden y jalean, tampoco.

¿Y cómo marcha su implantación en Aragón?

Lenta. La iniciativa interesa, pero, al final, los centros optan por los programas gratuitos que recomienda el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Entonces, ese es el problema, que no es gratis.

Solo se paga la formación de los docentes. Y le puedo asegurar que su coste es un 80% inferior al de cualquier programa internacional de características similares.

Con más de 20 años de experiencia, dígame, ¿es tan fiero el ‘bullying’ como lo pintan?

Sí, las cifras siguen siendo alarmantes. Los niños cada vez son más crueles.

Eso que dice es muy duro. ¿Qué estamos haciendo mal?

Duro, pero real. Los chicos no son empáticos, no tienen valores porque los adultos los hemos perdido. La sociedad está muy implicada, estamos todos muy pendientes, pero falta formación. Y, aunque hay asociaciones que les brindan apoyo, las familias se sienten totalmente perdidas. Por eso, todas las administraciones tienen que invertir en la formación necesaria para prevenir el acoso escolar.