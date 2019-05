Todavía ingresado en el hospital Miguel Servet de Zaragoza y recuperándose de las heridas, Alejandro A. C., el joven de 28 años que fue acuchillado el domingo en la calle José María Lacarra por el dueño del bar Göia, relata lo sucedido en la que seguramente se ha convertido en una de las peores madrugadas de su vida: "Se han dicho muchas cosas que no son así. No hay drogas, ni mujeres. Se le fue la cabeza. Intentó asestarme hasta 50 puñaladas, pero me dio 18 veces", asegura el joven de 28 años mientras enseña cada una de las heridas de su cuerpo, diez en la cabeza, cuatro en el estómago y otras tantas en la cara.

El joven recuerda lo sucedido: "Empecé a currar con ellos el fin de semana anterior a este. Solo iba a echarle una mano porque el encargado es amigo mío. Cuando cerramos a las cinco de la mañana, le dije de ir a tomar una copa. Y él me dijo que nos quedáramos en el bar a tomar algo", explica Alejandro, que aclara que él es camarero y no 'disc-jockey' como se dijo en un principio.

Fue entonces, cuando el dueño del local comenzó a contarle parte de su vida. "Empezamos a hablar y al principio estaba bien. Me dijo que había nacido en Florida, en Estados Unidos, pero que hasta los cuatro años no se acordaba de nada. Le habían dado en adopción a una familia francesa y no conocía a sus padres", señala.

Fue en un momento de la conversación cuando Alejandro empezó a sospechar que algo raro ocurría. "Me empezó a contar que era de otra dimensión, que no éramos conscientes de que había tres dimensiones y él era de la novena. Me dijo que su familia le había desterrado aquí. Empecé a notar incongruencias", relata.

Según su versión, al agresor "le cambió la cara" cuando Alejandro sacó el móvil en un momento de la conversación. "Me preguntó por qué me ponía nervioso. Que sabía que yo estaba con su mujer. En un momento dado le enseñé las conversaciones. Le dije que era mi ex pareja de hace diez años. Se le fue la cabeza", afirma. Al salir del baño, el agresor, según cuenta Alejandro, se metió detrás de la barra e intentó alcanzar un martillo que "se había utilizado esa tarde para arreglar una cámara".

El Grupo de Homicidios, por su parte, mantiene una investigación para aclarar lo ocurrido con todas las versiones. De hecho, a la de la víctima habrá que sumar la del propio detenido -que este lunes no quiso responder a sus preguntas en comisaría pero este martes comparecerá ante el juez de guardia- y la de cualquier otro testigo que pueda aportar información relevante.

(Se ampliará información)