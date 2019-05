Jesús Martín García: "Sería muy bueno para todos que fumáramos la pipa de la paz"

Por Zaragoza no pasa el río Misisipi, pero en algún rincón de la ciudad sí se habla en idioma sioux. En museo-bar El Jinete Nocturno, en la calle de Argensola.

Ya ve que esto es un museo indio. Aquí tenemos de todo relacionado con la cultura india, además de los objetos típicos de la conquista del Oeste. Desde una flecha a un arco, tipis (tiendas típicas indias), revólveres, rifles, trajes, tambores...

Dicen que usted es el único rostro pálido que habla sioux en Zaragoza.

No sé si soy el único, pero me encanta hablarlo. También hablaba caló, pero he perdido riqueza expresiva en el idioma gitano. Y eso que usted vino por aquí hace unos años chanelando con un diccionario caló-castellano que era lo más.

‘Apuntes del dialecto caló o gitano puro’, de Barsaly Dávila y Blas Pérez. Diccionario de imprescindible lectura. Y muy útil para el argot taurino.

Anda que no tiene carrete usted...

¿Desde cuándo le priva el idioma sioux?

Yo creo que me molan los indios desde niño, desde que mi hermano Melchor mi regaló un fuerte. Me apasionan tanto que hasta me fui unas vacaciones con ellos al Canadá.

Pero cuando se hizo mayor vio que en la vida real ganan los vaqueros...

Ganar con el Séptimo de Caballería no tiene demasiado mérito. Soy un rebelde. Lo mío es luchar. Primero monté La Canela. Después, Los Agosteros. Luego, La Petronila, La Campanita y El Florido Pensil. Y el día de Reyes cumplí 20 años aquí, en El Jinete Nocturno.

¿Hablamos de Sol Naciente?

Por supuesto. Sol Naciente (Ampetú Wi, en sioux) es mi mujer, Anabel. A mí me llaman Nube Roja (Mali Piyaluta). También me apasionan los jefes sioux Caballo Loco (Tasunka Wiko) y Toro Sentado (Tatanka Yutanka).

El caso es que viene gente guapa por aquí.

Concha Velasco, Paula Vázquez, Maribel Verdú, Loquillo, Quique San Francisco, Nieves Herrero, Andoni Ferreño...

Tenemos que hablar de política...

A mí me gusta España. Los españoles trataron mejor a los indígenas en el sur de América que los ingleses en el norte, donde quedan cuatro y en reservas.

¿Cómo ve las próximas elecciones?

A mí me encantan las palabras libertad, paz y amor. Sería muy bueno para todos que fumáramos la pipa de la paz que ve ahí.