La odisea de viajar en bus por Aragón.

Viajar en autobús por el territorio aragonés requiere de paciencia y planificación. En algunos casos es imposible: ahora hay 408 núcleos de población sin servicio de autobús, según datos del Gobierno de Aragón. Y donde sí hay, las frecuencias son mejorables en muchos sitios. Hay capitales de comarca que solo tienen un autobús al día, como Boltaña, o dos, como Daroca (uno en fin de semana). Y localidades turísticas con un servicio de autobús muy deficiente. Como Albarracín, que no tiene conexión con Zaragoza y solo tiene un autobús diario con Teruel capital (de lunes a sábado, porque los domingos no hay).

La información de los horarios tampoco es muy clara y no está centralizada. El servicio de transporte de viajeros por carretera se presta ahora a través de 135 contratos con distintas empresas. Hay compañías que permiten la venta online y otras en las que los billetes se compran en el mismo autobús. Para muchos trayectos hay que hacer trasbordo y las empresas no informan con claridad en sus páginas web de cómo llegar al destino. Por ejemplo, si un viajero quiere ir de Zaragoza a Boltaña o Aínsa, tendrá que hacer trasbordo en Huesca y Barbastro, pero la web de Avanza no lo aclara.

El transporte de viajeros en autobús está subvencionado. Los usuarios no se quejan en general de las tarifas, sino de los horarios y el servicio. Por ejemplo, el viaje Huesca-Barbastro cuesta 4,80 euros. Y La Almunia-Zaragoza, 5 euros. La capital de Valdejalón sí está bien comunicada con Zaragoza con ocho autobuses diarios, el primero antes de las 8.00.

Solo un bus al día en Boltaña

"El servicio de autobús en Boltaña es muy escaso. Solo sale un autobús al día, a las siete de la mañana. Los vecinos que tienen que desplazarse a Barbastro, Huesca o Zaragoza por motivos médicos lo tienen muy complicado sin coche y a menudo están obligados a hacer noche fuera. Mi hermano, de 54 años, vive solo en Boltaña. Le acaban de diagnosticar una enfermedad neurológica y los médicos le aconsejan que no coja el coche por la medicación. Tiene que ir a revisiones y a hacerse pruebas en Barbastro. Nos organizamos la familia para llevarle en coche siempre que podemos. Boltaña es capital judicial del Sobrabe. Tiene tiendas, biblioteca, consultorio médico, se vive bien, pero el transporte es un problema para mucha gente", afirma Mercedes, que vive en Zaragoza y desciende de Boltaña.

Sin bus de Zaragoza a Albarracín

Las deficiencias del servicio de autobús afectan principalmente a los vecinos del medio rural, y también a los turistas. Para visitar Aragón, lo más fácil es disponer de coche o ir en un viaje organizado. En tren tampoco hay muchas opciones. Como ejemplo, Albarracín.

En foros de internet hay gente que pregunta cómo se puede llegar en bus a Albarracín, considerada una de las localidades más bonitas de España. Desde Zaragoza no hay autobús directo. Albarracín solo está conectada con un autobús diario con Teruel. Y la información de los horarios no es muy clara. Según la información proporcionada por la estación de autobuses de Teruel (que no coincide con la que figura en la web del Ayuntamiento de Albarracín), de lunes a viernes el autobús a Albarracín sale de Teruel a las 14.10 y el sábado, a las 15.30. Desde Albarracín sale a las 8.50. Los domingos no hay.

Dos autobuses al día a Daroca

Otra capital de comarca que tampoco está bien comunicada en autobús es Daroca. De lunes a viernes solo hay dos autobuses para ir de Daroca a Zaragoza: a las 8.00 y a las 16.30; y de Zaragoza a Daroca, a las 13.30 y a las 15.00. En fin de semana solo para en la capital de Campo de Daroca el autobús de Molina de Aragón, según la web de la empresa Ágreda.

Nuevo mapa de transporte de viajeros en Aragón

La Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón ha impulsado en el último año un nuevo plan de transporte de viajeros. El proyecto prevé reorganizar el mapa de concesiones, llegar a más pueblos y mejorar las conexiones con capitales comarcales y provinciales. Según este plan, 408 núcleos de población con 23.300 habitantes, que antes no contaban con ningún servicio de transporte, se incorporarán a la red de autobuses. El compromiso es que todos los núcleos con más de 10 habitantes cuenten con servicio de transporte a un centro de salud. Y también se prevé la prestación de servicio de autobús bajo demanda.

En estos momentos se están elaborado los 19 contratos en los que se dividirá la gestión. "Se deja preparado para que decida y licite el próximo gobierno. El plan supondrá un incremento del presupuesto anual para transporte de 7 millones de euros", explican fuentes de la Consejería de Vertebración del Territorio.