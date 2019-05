"Sanidad debe respetar lo acordado con todos los sindicatos"

"La carrera tiene que ser general, no discrecional" o "lo acordado debe ser respetado» han sido algunas de las consignas que han gritado los representantes de los sindicatos sanitarios CSIF, CC. OO. y UGT. Han comenzado sus viernes negros ante Sanidad para denunciar el incumplimiento de los acuerdos laborales, la vulneración de la negociación colectiva y la discriminación y retrasos en el pago de la carrera profesional.

Tal y como anunciaron ayer a los medios de comunicación, representantes sindicatos no corporativos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad han acudido este viernes ante la sede del Departamento y del Servicio Aragonés de Salud. Aunque esta primera protesta solo ha reunido a delegados sindicales, los organizadores confían en que poco a poco los trabajadores se sumen a las movilizaciones. "No hemos recibido ninguna llamada por parte de Sanidad. Así que continuaremos con las movilizaciones", han asegurado fuentes sindicales. No descartan otras movilizaciones e incluso una huelga.

Ante el anuncio de concentraciones, el Departamento de Sanidad aseguró ayer que ya se ha dado la orden para abonar los retrasos de la carrera profesional a finales de mayo. No obstante, los representantes de los trabajadores han recordado que hasta en dos ocasiones ha estado el dinero metido en las nóminas, pero el consejero de Hacienda dio la orden de retirarlo.

Entre las cuestiones que denuncian, también destacan el acuerdo bilateral al que llegó Sanidad con el sindicato Cemsatse con el fin de evitar una huelga. Han presentado una denuncia por vulnerar la negociación colectiva, ya que aseguran que debería haberse tratado en Mesa Sectorial.