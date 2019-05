El obispo de Barbastro: "He intentado el diálogo pero no ha podido ser"

El obispo de Barbastro - Monzón, Ángel Pérez, ha mostrado su confianza en la justicia para resolver este litigio por la vía civil para recuperar las 111 piezas de arte sacro en depósito en Lerida. A las puertas del Juzgado de Barbastro, antes de entrar en la vista oral, monseñor Pérez ha reiterado que ésta ha sido la última alternativa que ha tenido para hacer justicia. “He intentado el diálogo pero no ha podido ser”, ha manifestado. Asimismo ha recalcado que representa a 44 comunidades cristianas, en alusión a las parroquias propietarias de los 111 bienes. “He hecho lo que tenía que hacer. Estoy aquí no por Ángel sino por las 44 comunidades cristianas. Estoy dispuesto a darlo todos por ellas”, ha dicho. “Es un momento triste y hubiera deseado no llegar hasta aquí. Pero he hecho todo lo posible”.

Tras el ha llegado el obispo Emérito Alfonso Milián que ha recordado que con Xavier Salinas ya se firmó un acuerdo reconociendo la propiedad aragonesa, ante el Nuncio del Vaticano en España. Acuerdo que ratificó Joan Piris. “Si hubiera sido por él ya hubieran sido entregadas”. Y ha lamentado haber llegado a esta esta situación “pero hay que hay que hacer lo que se tiene que hacer”.

El último en llegar al Juzgado ha sido monseñor Salvador Giménez que no ha querido realizar declaraciones.

Ya en el hall de la sala de vistas, los dos obispos aragoneses han ido a buscar a su homólogo leridano para saludarlo y posar con él ante los medios.

Entre los asistentes los alcaldes de Peraltilla, Obdulia Gracia, y Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, que también pugnan por la devolución también de bienes de sus parroquias y el monasterio en Lérida .

A su llegada a los juzgados, el abogado de la diócesis de Barbastro, Joaquin Guerrero, ha declarado que “esto es el final de un recorrido muy largo”. Es la primera vez que se enfrentan dos obispos en un tribunal civil. Guerrero lo ha justificado porque “es la única fuerza en España capaz de dictar sentencia y ejecutarla”. El letrado ha hablado que, pese a todo, “hay buena relación entre los obispos”. “Este no es un problema político sino entre particulares” para dirimir la propiedad de los bienes de las parroquias.

La vista oral por la demanda interpuesta por la diócesis aragonesa el 2 de febrero de 2018 contra el Obispado y el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida por los bienes arranca este jueves en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro para dirimir por vía civil un conflicto que se prolonga desde 1995.

A los obispos les habría gustado un juicio discreto, pero la realidad es que se han acreditado 30 medios de comunicación y más de 40 profesionales para seguir lo que acontece en una sala con capacidad para 20 personas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha tenido que improvisar un espacio extra para los periodistas en una de las dependencias.