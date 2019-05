Aragón pierde a sus primeros alcaldes: solo uno aspira a repetir en el cargo

El pasado mes de abril se cumplieron 40 años de las primeras elecciones municipales. En esa fecha se convirtieron en alcaldes cinco personas que han seguido en el cargo hasta ahora. De ellos, sin embargo, solo uno va a repetir como cabeza de lista: Manuel Murciano.

Ni Esmeraldo Marzo en Mainar, ni Antonio Catalán en Alforque (ambos, en la provincia de Zaragoza), ni Ángel Gracia en Banastás (Huesca) van en listas electorales de cara al 26-M, mientras que Gregorio Benedí (Plasencia de Jalón, en Zaragoza) aparece como número 4 por el PP, con lo que puede que no llegue a ser ni concejal. En el trasfondo de la decisión de todos ellos late el cansancio tras cuatro decenios -en algún caso, incluso más- en el cargo. Precisamente el pasado 3 de abril se cumplieron 40 años de las primeras elecciones municipales en democracia, en la que los cinco protagonistas fueron homenajeados por organismos e instituciones.

“Llevo 40 años y claro que se cansa uno. Ya he cumplido; no es por otra cosa”, asegura el todavía primer edil de Plasencia de Jalón. Seguirá, eso sí, en listas, ya que figura como número cuatro en la candidatura del PP. Benedí, que aun así tiene posibilidades de ser concejal, dice que lo hace para “apoyar a la gente” que le acompaña.

También el “cansancio” es la causa que alega el socialista Antonio Catalán para justificar que renuncie a la reelección. “Es mucho trabajo, me merezco la jubilación”, sostiene. Y lo mismo el primer edil de Banastás, quien a sus 75 años y desde 1972 en el cargo es el regidor más veterano de Aragón. Gracia (PP) comparte ‘podio’ con Esmeraldo Marzo (PAR), quien llegó el mismo año a la alcaldía pero que tiene un año más, ya que nació en 1942. “Hace un tiempo ya que decidí no repetir. Llega un momento en que dices que hasta aquí has llegado. Son muchos años, ¿no? Me dije: ya se acabó”, explica en la misma línea Marzo. Tomarán el testigo sus actuales compañeros. ¿Echará de menos el cargo que ha ocupado durante tantos años? “A lo mejor… Pero aun así hay que dejarlo. Si puedo ayudar a quienes me sucedan, les ayudaré”, añade el regidor aragonesista.

El paso del tiempo no ha podido, sin embargo, con las ganas de Manuel Murciano de mantener su cargo de alcalde en Moscardón, de nuevo como cabeza de lista del PAR. “Esto es como una droga. Te metes sin saber por qué y luego no sabes salir”, bromea. Y a continuación explica por qué ha decidido seguir. “En principio no llevaba idea de repetir, pensaba que ya era suficiente, pero me han animado los vecinos… y me he acabado animando”, dice, antes de recordar que hay más candidatos, lo cual valora positivamente: “Igual acabo por no salir, ¿eh? No me presento yo solo; hay tres candidatos, no dos como hasta ahora. La gente se anima, lo cual es bueno. Cuanta más gente se presente, mejor”.

Otra despedida: Martín Llanas

El primer edil de Moscardón es consciente, en todo caso, de que tiene mucho por hacer todavía, ya que recuerda que los municipios pequeños -el suyo tiene 55 habitantes- sobreviven gracias a las “subvenciones” y que “ahora no es como hace veinte años”, cuando había más dinero. Eso sí, se muestra orgulloso de que de estos 55 vecinos más de una cuarta parte sean menores en edad escolar. “Hicimos dos hoteles y un restaurante y la gente se ha animado. Estoy orgulloso de tener 12 niños”, valora.

Por otro lado, y aunque no entra en la categoría de alcaldes que llevan desde 1979, las próximas elecciones del 26-M también contemplarán la jubilación de un histórico del municipalismo aragonés: el socialista Martín Llanas, alcalde de Épila de 1979 a 2015, exvidepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y dirigente socialista muy próximo a Javier Lambán.