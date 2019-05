El Museo de Lérida solo expone 9 de las 111 bienes reclamados por Barbastro–Monzón

La conservadora y restauradora del Museo de Lérida, Nuria Gilart, ha reconocido en su interrogatorio por las partes de proceso judicial - iniciado esta mañana en el Juzgado de Barbastro -que sólo se exponen al público 9 obras de arte sacro de las 111 piezas en depósito, propiedad de Barbastro – Monzón.

A pregunta del abogado del obispado demandante, Joaquín Guerrero, la responsable de conservación que trabaja para el Consorcio Museístico desde su creación en 1999, ha reiterado que sólo 9 bienes se exponen "por el discurso" que estas obras tienen con respecto a las 4.490 piezas que posee el Museo en diversas colecciones.

El resto de las 102 obras de propiedad aragonesa están en "el almacén", aunque ha matizado que puntualmente se hacen visitas guiadas para conocer el trabajo de conservación que se realiza en el Museo, y que también pueden formar parte de la exposición en las salas de exposiciones temporales.

Desde comienzos de la vista, tanto el letrado del Obispado leridano, José Luis Gómez, como el del Consorcio Museístico, Jordi Vives, han reconocido la propiedad aragonesa de 38 bienes. Sobre los 83 restantes, se ha interrogado a la conservadora del Museo, quien ha asegurado que 31 de ellos están restaurados, un 35%. "El resto están con los mínimos trabajos de conservación: fijación de policromía, que no se degrade la madera, para que al menos puedan durar 100 años más", ha asegurado Gilart. Y de esas 31 obras, 19 se restauraron antes de 1997, cuando se creó el Consorcio.

La conservadora fue el primer testigo – perito en intervenir en este proceso, tras el primer receso de la mañana. Pasadas las 12.00, a petición del letrado del Consorcio, Jordi Vives, comenzaba su interrogatorio basado en cuestiones técnicas de conservación de las piezas de arte y también económicas, porque en todo momento la tesis catalana es demostrar el coste que ha supuesto el mantenimiento de estas piezas en litigio.

Cabe apuntar, como también lo ha hecho el juez Carlos Lobón -permitiendo este tipo de preguntas- que el Consorcio reivindica a la Diócesis Barbastro – Monzón gastos de conservación (la cantidad no ha trascendido).

En todo momento, la conservadora Gilart ha reiterado que las obras adquiridas por el obispo leridano Josep Messeguer a finales del siglo XIX y XX a las parroquias del Alto Aragón oriental se encontraban "retiradas del culto, arrinconadas y en mal estado", según se aprecia en fotografías de la época y en el dietario de Josep Messeguer.

En su turno, Guerrero le ha replicado que esas afirmaciones las hacía a partir de informes de la diócesis leridana. Guerrero también ha recordado que a quien se debía pedir cuentas y responsabilidades sobre su conservación debía de ser al Museo Diocesano, donde se albergaron hasta la creación del actual Diocesano y Comarcal durante buena parte del siglo XX, ya que "tenía obligación de proteger esos bienes y preservarlos".

En este sentido, Guerrero le preguntó a la conservadora si durante todo el periodo que estuvieron las piezas en litigio en el anterior Museo Diocesano de Lérida se restauraron. A lo que contesto: "Puntualmente se restauraron, me imagino. Con las técnicas que habría en la época".

En materia económica a pesar de enumerar los cuantiosos gastos que genera la conservación y custodia de estos bienes, y del resto de la colección, no ha sabido responder a las preguntas los ingresos que generaban con su visita ni si se cobraban las obras de restauración a cuadros del Museo del Prado en depósito en Lérida.

Respuestas que tampoco ha aportado el segundo perito, el auditor de cuentas del Museo de Lérida, Pedro Ruiz, responsable de una empresa privada encargada de fiscalizar las cuentas del Consorcio desde 2006, que cuentan con más de un 90% de fondos públicos procedentes de la Generalitat. Ruiz también ha reconocido a preguntas del letrado del obispado de Barbastro – Monzón que desconoce si las obras en litigio "deberían tener costes directos por su mantenimiento. No he analizado si los tienen" y también ha reconocido que "no recuerdo haber visto que se cobre al Prado por su conservación" (en relación al cuadro ‘Atila , rey de los hunos’), de las obras en depósito, como le ha preguntado el letrado del Gobierno Aragonés, Alberto Gimeno.

El último perito en intervenir antes del receso para comer ha sido el conservador del Museo de Lérida y profesor especializado en coleccionismo y mercado de arte y antigüedades, Alberto Velasco, quien ha destacado la labor del obispo Josep Meseguer por proteger el patrimonio, cumpliendo las directrices del Papa León XIII de preservar las obras de arte no utilizadas para el culto por su estado de deterioro. "En tiempos de Messeguer había otros peligros para estas obras como su venta a anticuarios, robos y después la Guerra Civil. Muchas de las obras de la Franja fueron quemadas en la guerra. La labor de Messeguer fue encomiable y los resultados están a la vista", ha afirmado.

El especialista en el aspecto mercantil del arte ha reiterado que las obras se pagaron a las parroquias "que tenían muchas necesidades económicas, tanto en la parte aragonesa como en la catalana, a precios de mercado (algunas por 3.000 reales o 500 pesetas). El obispo igualaba e incluso superaba el precio de los anticuarios". A pesar de hablar en todo momento de transacciones, a preguntas de los letrados aragoneses ha reconocido "no haber visto documentos de compra – venta". Esos pagos podrían haber sido recibos o limosnas del obispo a los rectores de las parroquias para arreglar partes de los templos, le han recordado Guerrero y Gimeno.

Además, los letrados aragoneses le han recordado sus declaraciones en sendos artículos de prensa cuestionando las sentencias judiciales que han terminado con el regreso de 44 bienes al monasterio y que calificó como «expolio» y también sus insinuaciones sobre la imparcialidad de la juez al tener procedencia aragonesa.

Por la parte aragonesa, el último testigo presentado ha sido el que fuera vicario general y buen conocedor del litigio desde la segregación de las parroquias en 1995, el actual secretario canciller general del Obispado de Barbastro – Monzón, Pedro Escartín, quien ya compareció como testigo en el juicio celebrado en el Juzgado de Lérida número 4 a instancias de la Asociación de Amigos del Museo de Lérida, perdido por esta entidad.

Escartín ha reiterado la voluntad mostrada por devolver los bienes a Barbastro – Monzón de Javier Salinas en su etapa de administrador apostólico y de Juan Piris su predecesor que firmaron con el obispo emérito Alfonso Milián sendos acuerdos ante el Nuncio de la Santa Sede reconociendo la propiedad y comprometiéndose a devolverlos. Actitud distinta a la del obispo Ciuraneta que aseguró ante notario que los bienes «eran suyos pero sin probarlos» y que obstaculizó presentando 23 recursos ante la Signatura Apostólica los decretos que reconocían la propiedad aragonesa de los 111 bienes en litigio.

Escartín también ha rechazado las insinuaciones del letrado del Obispo de Lérida sobre las posibles coacciones de la Santa Sede a Salinas o Piris para reconocer la propiedad aragonesa de estos bienes. «Hasta este momento los obispos de Lérida han dicho que los 111 bienes eran de Aragón», ha afirmado.