El TSJA da un nuevo varapalo a la DGA por denegar la apertura del colegio Ánfora

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha propinado un nuevo varapalo al Gobierno de Aragón por la denegación de la apertura del colegio Ánfora en 2015. Si hace diez días dio la razón a los padres de los alumnos por vulnerar sus derechos fundamentales de llevar a sus hijos a un colegio privado, este martes se notificó una nueva sentencia en el mismo sentido, en favor de la cooperativa del colegio. En el fallo, declara que la DGA prescindió "total y absolutamente" del procedimiento legal en la denegación de la apertura del centro en Cuarte de Huerva en 2015, por lo que se produjo su "indefensión".

La presidenta del Consejo rector de la entidad, Erika Martínez, destacó el martes que el TSJA ha reconocido que se produjo "una desviación de poder" en la decisión de Educación por lo que sus motivos de la denegación eran inconsistentes. "Hubo un abuso de poder de la DGA y una persecución a la entidad desde el principio por saltarse las leyes en la apertura del colegio Ánfora", agregó la presidenta de la cooperativa.

Asimismo, Erika Martínez agregó que van a valorar con sus abogados la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios sufridos entonces porque se quedaron con la mitad de los 160 niños que se apuntaron al principio después de que las familias recibieran cartas de la DGA "amenazantes" al decirles que "Ánfora no iba a abrirse". "No solo lo haremos en defensa de los que no pudieron estudiar sino por la imagen pública que nos ha perseguido. Llevamos, desde entonces, cuatro años abiertos con medidas cautelares por lo que las familias nos preguntan siempre: ¿ Os van a cerrar?".

"Inspección anómala"

La sentencia del TSJA sostiene que la decisión del Departamento de Educación de denegar la apertura se adoptó partiendo de una "sorpresiva y anómala inspección de las obras" por parte del secretario general técnico, la arquitecta y la arquitecta técnica del Departamento de Educación el 17 de agosto de 2015.

Sobre el proceso adoptado por la Administración autonómica, el fallo precisa que se adoptó con "la falta de trámite de audiencia (a la cooperativa)", lo que "impidió acreditar a la actora que se había cumplido el compromiso de tener finalizadas las obras con la suficiente antelación al inicio del curso escolar previsto para el 10 de septiembre de 2015".

Por ese motivo, el TSJA considera que la resolución denegatoria de la autorización de la apertura y funcionamiento del colegio Ánfora se adoptó "sin elaborar la propuesta de resolución" exigida por la ley. Considera que "fue esencial" la "omisión del trámite de audiencia" antes de elaborar la "inexistente en este caso propuesta de resolución".

La sentencia tampoco considera admisibles los razonamientos del Gobierno de Aragón que adoptaron el 25 de noviembre de 2015 cuando denegaron al recurso de alzada presentado por la entidad Ánfora Sociedad Cooperativa Aragonesa porque la inspección había constatado defectos en la obra "determinantes" para no poder abrir el centro.

El TSJA cree que la DGA no valoró "la subsanación posterior de las deficiencias" porque "desvirtuó la realidad que sirvió de base a la resolución denegatoria de la autorización". De hecho, precisa el fallo que el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva hizo una visita inspectora el 24 de agosto, como trámite previo a la concesión de la licencia de apertura otorgada por el alcalde del municipio, y "constató que las deficiencias habían sido subsanadas".

Por eso critica al Gobierno de Aragón que cuando denegó la apertura el 20 de agosto "no se referían a los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil, sino a defectos de obra" y "fueron desvirtuados por el arquitecto y el secretario municipal". En el informe del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, que fue contrario al realizado por los técnicos de la DGA, se reflejó que se habían subsanado las deficiencias y detectaron la "ausencia de inseguridad para los alumnos".

La sentencia impone los costas a la Administración demandada, si bien la Sala de lo Contencioso Administrativo determina que "no podrá rebasar la cantidad de 1.500 euros a abonar" a la entidad recurrente.

La magistrada Isabel Zarzuela Ballester, que firma el fallo a favor de la entidad Ánfora, es la misma ponente que en la primera sentencia a favor de la Asociación de padres y madres de este centro. Además, la Sala está compuesta por Juan Carlos Zapata, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA , y Jesús María Arias Juana.

El Gobierno de Aragón recurrirá el fallo al Tribunal Supremo

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo del TSJA a favor de la entidad Ánfora Sociedad Cooperativa Aragonesa, tal y como también anunció respecto a la primera sentencia que dio la razón a la Asociación de los padres y madres de los niños del centro. Fuentes de Educación, que a última hora de la tarde no habían recibido todavía el fallo, precisaron que en todo caso "no tiene afecciones en el Colegio Ánfora" porque desde 2016 viene funcionando por medidas cautelares con un concierto educativo a través del Boletín Oficial de Aragón.

En este caso, como en el anterior, Educación se mostró respetuoso con la decisión judicial, aunque Ricardo Almalé, director general de Planificación y Formación Profesional, ya manifestó que lo importante para el Gobierno de Aragón ha sido su compromiso con de la educación en Cuarte de Huerva tras invertir 15 millones. Este presupuesto se destina a un colegio de tres vías, "que era el más demandado por las familias", y el futuro instituto de secundaria, para el que hay dotación.