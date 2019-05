'Hagamos cero el contador', corto ganador de un concurso para la igualdad de género

El spot 'Hagamos cero el contador' de las alumnas del grado en Marketing de la Universidad de Zaragoza, Nora Zufiaurre, Patricia Puntos Mesalles y Paula Rodríguez, ha sido el ganador del V concurso publicitario audiovisual "A favor de la responsabilidad e igualdad de género", organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. La iniciativa tiene como objetivo concienciar a la comunidad universitaria de la importancia de la corresponsabilidad y la igualdad de género, con el objetivo de contribuir al necesario logro de una sociedad igualitaria.

Las jóvenes han explicado que la idea del vídeo surgió porque en la sociedad actual además de "un contador que refleja las víctimas asesinadas por violencia de género hay otros que muestran el machismo y las situaciones discriminatorias que vivimos las mujeres en la actualidad". Este lunes se ha celebrado la entrega de reconocimientos en el Paraninfo ante un tribunal que ha reconocido la gran calidad de los trabajos y sensibilidad de los guiones. Ahora las ganadoras podrán grabar y editar su spot con la ayuda de una productora y emitirlo posteriormente en la cadena autonómica Aragón Televisión.

El puesto de primer finalista del concurso ha sido para Raquel Laporta Osorio, Javier Aranda del Baño, Vanesa Aso Martín, Sara Jáñez Dolz y Alevtina Petrova con 'Por qué actúas así', el segundo para Rafael Abances Serrate, Alba Melús Batlle, Lidia Neamt, Sergio Magallón Tejero, Héctor López García con 'Hazañas femeninas', el tercero para Sofía Villarreal Jarque, Paula Lobaco Muñoz, Lucía Sánchez Gonzales y Silvia Romeo Cuevas con 'No es una broma', el cuarto para Claudia Gota Laborda, Madalina Panti, Raquel Plan y Luis David Santo con el trabajo 'No te gusta ¿verdad?' y el quinto para María Gascón Vincueria, Victoria Oliver Pérez, Sofía Fondevilla Palacín, Diego Núñez Lorente y Cristina Guerrini con 'No maquilles el maltrato'.