De 75 a más de 150 euros a la semana, el precio de las colonias de verano

A poco más de un mes de que terminen las clases, muchos padres empiezan a buscar alternativas para las jornadas sin clase. Una situación que se repite año tras año y para la que hay múltiples opciones. Eso sí, la mayoría con un elevado coste para las familias. Según los datos del Instituto Aragonés de la Juventud, durante el verano pasado se llevaron a cabo 423 actividades con casi 26.000 participantes menores de edad. El tipo de actividad más frecuente fue el de colonias (con 216 programadas en temporada estival), seguido de acampadas fijas (196) e itinerantes (11). A todo esto habría que sumar las colonias urbanas que se organizan en escuelas o academias sin salir de ciudades como Zaragoza.

Entre estas opciones, Etopía Kids suele ser una de las más demandas. Para este año cuentan con once talleres que se organizarán del 24 de junio al 26 de julio para menores de 6 a 16 años. Cada semana tendrá un precio de 115 euros, excepto las dos últimas, cuyo importe es de 105. Tiene servicio de madrugadores (de 8.15 a 9.00) por cinco euros semanales y de comedor (de 14.00 a 15.15) por 35. Además cuenta con descuentos por hermanos. Proyectos de 3D, Inteligencia Artificial, habitaciones de escape y redacción creativa son algunas de las propuestas de este verano.

Centrado en la ciencia, el Planetario de Aragón organiza unas colonias semanales (hasta principios de agosto) dirigidas a menores de entre 6 y 12 años. El precio es de 70 euros a la semana, con descuento para hermanos y con posibilidad de incluir servicio de madrugadores por cuatro euros más. No hay opción de comedor. Durante estas jornadas harán un viaje por el sistema solar, construirán su propio planisferio celeste y conocerán mediante demostraciones las propiedades de la luz.

En Zaragoza hay otras opciones. Las playas de la Expo también organizan colonias urbanas para niños de 3 a 13 años. Se puede contratar por semanas (115 cada una por separado) o en bloque (cuatro semanas, 400 euros) y abarca desde el 25 de junio hasta el 27 de julio. Tiene servicio de comedor (de 13.30 a 15.00) y de tarde (de 15.00 a 17.00). El primero tiene un coste adicional de 40 euros por semana y el segundo de 25. Se realizarán actividades deportivas (hípica, fútbol o béisbol), recreativas (paseo en kayak o barca) y culturales (visita al acuario u obras de teatro).

Aparte de estas opciones más generalistas, existen otros para prácticas concretas. El Teatro de las Esquinas imparte un campus de teatro musical. En este caso se organiza por quincenas en julio para grupos de niños de 4 a 12 años. El precio por quincena es de 155 euros y el mes entero tiene un coste de 280. También se cobra la matrícula (20 euros) y el servicio de madrugadores (25 euros por 15 días). La Escuela de Rock vuelve a abrir sus puertas en Las Armas: del 24 de junio al 2 de agosto. Tiene servicio de madrugadores (de 8.30 a 9.00) y de comida (14.00 a 16.00). Cada semana tiene un coste de 90 euros (85 para aquellos que ya han acudido en años anteriores). Por el servicio de madrugadores se pagan 18 euros y por el de comedor, 35.

Los que quieran aprovechar el verano para aprender idiomas o mejorar sus conocimientos tienen una amplia oferta en varias academias. Un ejemplo es 'Yes!' que organiza un campus en el Estadio Miralbueno dirigido a menores desde 1º de Primaria y hasta 2º de ESO. El precio va de 132 a casi 200 euros la semana, dependiendo de los servicios contratados. Hay descuento si se cogen varias semanas, si la reserva se realiza antes del 25 de mayo o si también está matriculado un hermano. Opciones desde el 25 de junio y hasta el 27 julio. Pero también del 20 de agosto al 7 de septiembre.

La mayoría de las colonias de verano son en julio. La oferta se reduce en agosto y septiembre.

Comprobando esta disponibilidad, se puede ver que las opciones son menores en agosto y septiembre. El club deportivo Helios sí que tiene alternativas: desde el 24 de junio al 9 de agosto y del 19 al 30 de agosto. El precio por dos semanas varía de 178 a 321 euros, dependiendo del horario elegido y si uno es socio o no.

La Granja Escuela La Torre también facilita la conciliación con turnos desde el 21 de junio al 9 de agosto y del 19 de agosto al 9 de septiembre. Casi todo el verano. El precio por cada uno (de 10 días generalmente) varía de 210 a 430, dependiendo de los servicios seleccionados. Los menores con situaciones especiales también tienen alternativas. La Fundación Adislaf y Área Activa organizan un año más un campamento de niños y jóvenes con capacidades diferentes. Será en Isín (Huesca) y se desarrollará del 14 al 25 de agosto.

En el ámbito deportivo, los principales equipos de Aragón cuentan con sus propios campus. El Real Zaragoza organiza un campamento entre el 24 de junio y el 5 de julio. El precio es de 240 euros por dos semanas. Por su parte, la SD Huesca oferta plazas desde el 24 de junio al 2 a agosto (aunque las dos primeras semanas de julio ya están agotadas). El horario es de 9.00 a 14.00 y va dirigido a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2013. El importe por semana es de 80 euros. El Tecnyconta también tiene un campus de hasta cinco semanas: del 24 de junio al 26 de julio. Va dirigido a menores de entre 4 y 14 años y tiene un coste de 155 euros la semana. En todos estos casos hay descuentos para abonados, hermanos y otras cuestiones.

Colonias públicas

Como opciones más económicas, según confirmó el Gobierno de Aragón, un total de 113 centros educativos de la Comunidad tienen autorización para abrir sus instalaciones durante las vacaciones escolares, con el programa 'Abierto por Vacaciones'. Se desconoce cuántos lo harán o no. En el caso de que finalmente lo hagan, su coste suele ser más reducido que otras alternativas. Otro año más, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha sus propias colonias urbanas: Zaragalla. En este caso, pueden acudir niños de hasta 12 años y la inscripción se podía realizar hasta el 10 de mayo. No obstante, el 10 y 11 de junio se publicarán las vacantes disponibles. El precio por semana varía de 6 a 100 euros, dependiendo de los ingresos familiares y si se tiene o no acceso al comedor. Hay disponibilidad desde el 24 de junio al 30 de agosto.

Hasta 300 euros por campamento

Además de esta propuesta, el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha convocado por segundo año ayudas para que los jóvenes aragoneses participen en actividades de tiempo libre durante los meses de junio a septiembre de 2019. Con un prepuesto total de 50.000 euros, los menores de 18 años se podrían beneficiar de hasta 300 euros para acudir a los campamentos o colonias veraniegas. Eso sí, no todo el mundo puede acceder. Es necesario que la renta familiar no supere el IPREM, es decir, 7.519,59 euros anuales en catorce pagas multiplicado por dos. Solo podrá elevarse hasta 2,5 veces cuando se trate de familias numerosas, monoparentales, con miembros con algún tipo de discapacidad, víctimas de violencia de género, terrorismo o de situaciones catastróficas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 14 de junio.

Los menores que acudan a campamentos como los organizados por Abantu serían susceptibles de ser becados. En este caso, los niños de 7 a 13 años pasan una semana (6 al 14 de julio) fuera de casa. Lo hacen en el Valle de Chistau y allí realizan diversas actividades relacionadas con el deporte (hockey, tiro con arco o carrera de obstáculos), la creatividad (superchef o jabonería) y la naturaleza (kayak y paseo a caballo). El precio es de 425 euros por menor.