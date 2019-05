Unos 6.000 enfermeros se presentarán a la oposición del domingo, con las plazas anteriores sin asignar

Este domingo, 12 de mayo, más de 6.000 personas están admitidas para presentarse a las oposiciones de enfermería de Aragón. Este es el segundo año consecutivo en el que se celebra un proceso selectivo enfermero en la Comunidad, lo que ha ocasionado que a dos días de la prueba todavía no se hayan asignado las plazas de la anterior convocatoria. El pasado mes de marzo se publicaron las calificaciones definitivas de la fase de concurso. Tal y como se detalla en la página web del Salud, esta información es meramente “informativa y no tiene efectos jurídicos”. Por lo tanto, aunque la mayoría de los que conseguirán una de las 861 vacantes que se ofertaban tienen claro su futuro, hay un volumen de interesados que todavía no saben si tendrán una plaza fija o no.

En este grupo se encuentran aquellos que no tienen los suficientes puntos para estar entre las 861 mejores posiciones, pero sí que se sitúan en las inmediatamente posteriores. Todos ellos saben que actualmente no tendrían plaza, pero ¿y si renuncian los suficientes para conseguir una vacante?

No hay que olvidar que la convocatoria del año pasado contó con más de 14.000 inscritos y finalmente 10.200 opositores realizaron la prueba. Todo ello porque la fecha del examen no coincidía con otras comunidades autónomas, provocando lo que los sindicatos califican como 'efecto llamada'. En tal caso, aquellos que se presentaron en dos comunidades diferentes y hayan conseguido plaza podrán elegir cuál les interesa más, dejando su puesto vacante para el siguiente de la lista. Esta situación no es la deseada, aunque ya se ha vivido en los procesos selectivos de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y de matronas.

Así, muchos de los que están a la espera de este “milagro” volverán a presentarse este domingo a las oposiciones de enfermería. Un total de 6.040 enfermeros están inscritos en el turno libre. Otros 106 lo harán por promoción interna. La prueba comenzará a las 10.00 en diversas facultades de la Universidad de Zaragoza, distribuidas entre los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel. En juego están 366 vacantes: 316 correspondientes al turno libre y 50 a promoción interna.

Para este año, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social junto con la mayoría de las comunidades autónomas decidieron unificar las fechas de examen. Esta cuestión ha provocado una reducción del número de opositores inscritos en la prueba (unos 6.000 frente a los más de 14.000 de 2018). A este escaso volumen hay que sumar que la convocatoria se lanzó antes de conocer la puntuación obtenida en 2018, por lo que aquellos que están entre las 861 mejores calificaciones ya no se presentarán a esta prueba, aunque hayan pagado las tasas correspondientes.

Más exámenes en el Salud

Durante los últimos meses se ha anunciado la fecha de celebración de otros procesos selectivos del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón: trabajo social (6 de octubre), técnico superior de radioterapia (22 de septiembre), técnico superior de anatomía patológica y citología (22 septiembre), grupo técnico de la función administrativa (10 de noviembre), grupo de gestión de la función administrativa (17 de noviembre) y administrativo (24 de noviembre).

Más de 3.000 candidatos aspirarán a las plazas de administrativo convocadas para noviembre

Para trabajo social está previsto que acudan 443 personas a través del turno libre y 36 de promoción interna. En radioterapia hay 259 inscritos para 18 vacantes y en anatomía patológica han presentado la solicitud 251 interesados (250 de turno libre y uno de promoción interna).

Hasta 379 personas han sido admitidas para la prueba del grupo técnico de la función administrativa (64 por promoción interna y 315 por turno libre). Para el examen de gestión de la función administrativa hay 719 interesados del turno libre y 132 de promoción interna. El proceso selectivo de administrativos será el más numeroso: 2.818 candidatos de turno libre y 364 de promoción interna.