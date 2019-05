Zaragoza abre la batalla municipal con el escenario más fragmentado de su historia

Con ocho partidos con opciones de escaño en el Ayuntamiento de Zaragoza y muchos nervios, la batalla de las municipales se abrió anoche en el escenario político más fragmentado de su historia reciente, circunstancia que aviva la incertidumbre del resultado y de las posibles sumas postelectorales. Pero además, la campaña empieza marcada por una renovación casi completa de los candidatos de 2015: solo repite el alcalde, Pedro Santisteve (ZEC).

La multiplicidad de partidos afecta tanto al bloque de la derecha como al de la izquierda. El grupo actualmente en el gobierno, ZEC, se disputará el electorado progresista no solo con el PSOE, liderado por Pilar Alegría y que en las pasadas elecciones generales se impuso en la capital. Además, Santisteve tendrá como rival a Violeta Barba, de Podemos-Equo, formación política con la que ZEC no ha llegado a un acuerdo de coalición y que en la actualidad no tiene representación. Por último está CHA, que tiene como cabeza de lista al actual concejal nacionalista Carmelo Asensio. Y eso sin contar los votos que pueda rascar Demos + con Raúl Burillo.

El impacto que tendrá la ruptura entre ZEC y Podemos-Equo, las dudas de que todos superen el 5% necesario para lograr edil o la capacidad de los socialistas de retener el caudal electoral de las generales son las principales incógnitas.

En el abanico electoral que va del centro a la extrema derecha pasa algo parecido. El PP fue la fuerza más votada en 2015. Ahora, con Jorge Azcón como candidato, quiere repetir resultado y seguir siendo referencia del voto conservador en pleno ascenso de Cs y Vox. La formación naranja fue la segunda fuerza en la ciudad en las generales, por lo que su candidata Sara Fernández aspira el liderazgo del bloque del centro derecha. Vox, con Julio Calvo como candidato, quiere estrenarse en el Ayuntamiento tras su irrupción en las generales, mientras que Elena Allué peleará para devolver al PAR al consistorio.