La Policía Nacional ha detenido en tan solo dos días a cuatro personas en Aragón que simulaban ser "pareja de hecho" con el fin de regularizar la situación administrativa de uno de sus componentes.

El modus operandi consiste en la simulación que un extranjero en situación irregular realiza con la ayuda de un español de origen o, en muchos casos, nacionalizado, que hacen ver ante las autoridades que son una pareja de hecho que conviven como si fueran matrimonio.

Es la propia Oficina de Extranjeros la que solicita de manera habitual a la Policía que emita un informe acerca de la veracidad de la convivencia marital en Zaragoza de los interesados.

Así, de esta forma, la labor de investigación policial permitió acreditar que dos parejas, que mostraron una unión estable no casada las cuales fueron inscritas en el correspondiente registro, en realidad no lo eran. No era más que una simulación para tratar de aprovecharse de las ventajas que esta figura les otorga en el régimen de extranjería

Por estos hechos, los pasados días 24 y 26 de abril fueron detenidas 4 personas, componentes de estas dos parejas simuladas, a los que se les acusa de la comisión de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Detenciones que se suman a otras seis realizadas por estos mismos hechos en lo que va de año.

En el año 2018, la UCRIF de la Brigada de Extranjería comprobó 183 solicitudes de este tipo a instancias de la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno, dando lugar a 107 informes desfavorables y a la detención 28 personas por estos mismos delitos.

Desde que comenzó el año 2019, la Policía Nacional de esta Jefatura ha realizado las comprobaciones solicitadas por la Oficina Única de Extranjeros respecto a 65 parejas que solicitan un permiso de familiar comunitario, de los que se han informado en sentido desfavorable 31 casos, desembocando las actuaciones en 6 detenciones por delitos penales.

Es por ello que la Policía Nacional advierte que, sin perjuicio de las consecuencias penales o en vía civil del consentimiento viciado, la actual Ley de Extranjería contempla y castiga estos comportamientos como infracciones graves que se castigan con multas que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros, y otras muy graves cuyas multas podrían ascender hasta los 100.000 euros. Se trata de conductas tan sencillas como “Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga (…) cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito” o bien “Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización”, y por último “Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita”.