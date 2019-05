Sanidad sigue sin indemnizar a los médicos que fueron jubilados de manera forzosa

Sanidad ya ha reconocido en varias ocasiones que tendrá que pagar unos 32 millones de euros a los médicos jubilados de manera forzosa. Aunque hay varias sentencias que le obligan a abonar estas cuantías, el Gobierno de Aragón todavía no ha comenzado a resarcir a los afectados.

En verano de 2018, el Tribunal Supremo ya declaró nulos dos expedientes de jubilación forzosa tramitados en julio de 2013. Y hay otros más de 150 recursos de facultativos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que poco a poco también se están resolviendo en ese sentido. Incluso, el TSJA ha obligado en algún caso a reponer en su puesto a los facultativos que no han cumplido los 70 años, edad máxima que marca el Estatuto del Personal del Salud para poder prolongar su vida laboral.

Fuentes del Departamento de Sanidad explicaron este miércoles que las indemnizaciones no se habían comenzado a pagar porque había todavía sentencias pendientes. No obstante, según ha podido saber este periódico, el Gobierno de Aragón habría incluso presentado recursos de aclaración en algunas sentencias, con el objetivo de demorar el proceso. Estos últimos recursos, algunos presentados fuera de plazo, han sido rechazados.

Por ahora, muchos de los médicos con sentencias favorables están recopilando toda la documentación exigida para poder reclamar a la Administración su indemnización (nóminas, certificado de vida laboral, certificado con las cantidades percibidas en concepto de jubilación...).

El conflicto con las jubilaciones forzosas se remonta a 2013, cuando el anterior Ejecutivo del PP-PAR rechazó todas las solicitudes de los médicos para prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. En realidad fue una medida que afectaba a todos los empleados públicos, pero el colectivo médico fue el más afectado. De hecho, el día 31 de julio de hace cinco años dejaron de trabajar en el Salud más de 150 facultativos, jubilados forzosamente.

Jubilación a los 70 años

Desde el inicio de la legislatura, el actual Ejecutivo autonómico ha mostrado su voluntad de retrasar la edad de jubilación, en gran parte, por los problemas que se están registrando por la falta de médicos en algunas especialidades. En un principio, permitió a los médicos alargar su vida laboral hasta los 67 años, pero hace tan solo unas semanas, les autorizó para que pudieran retrasar su jubilación hasta los 70 años.

Según estimaciones del Consejo de Médicos de Aragón, más del 30% de los facultativos que están ahora en activo en la Comunidad tienen más de 55 años, lo que significa que casi uno de cada tres se jubilará en la próxima década. Según este mismo órgano colegial, en diez años se jubilarán el 50% de los especialistas en Inmunología, el 31% de Medicina de Urgencias o el 21% de los especialistas en Neurocirugía.

Requisitos exigidos

El Salud, no obstante, concederá a los profesionales sanitarios la ampliación de su vida laboral hasta los 70 años siempre que cumplan con una serie de requisitos, como haber desarrollado, en el año inmediatamente anterior a la solicitud, un “número de procedimientos asistenciales no inferior a la media de los facultativos adscritos al mismo servicio”. Exigirá también a los especialistas interesados no estar sujetos a expedientes disciplinarios por comisión de falta grave o muy grave. Además, los facultativos que quieran seguir trabajando hasta los 70 no podrán, por cualquier causa, acumular más de dos meses de procesos de incapacidad temporal.

Los interesados deberán presentar la solicitud de la prórroga con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que cumplan la edad legalmente establecida para su jubilación. Si antes de este plazo los profesionales no han manifestado su voluntad de continuar, se procederá a su jubilación.