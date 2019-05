La despoblación, el Estado autonómico y el empleo han protagonizado el arranque del debate en HERALDO de los ocho candidatos a entrar el próximo 26 de abril a las Cortes de Aragón. También han surgido las primeras discusiones cara a cara, que curiosamente no han tenido como protagonistas a los partidos con mayor representación, el PP y el PSOE.

Así hemos narrado el debate electoral de HERALDO.

Han sido el cabeza de lista de Ciudadanos, Daniel Pérez, y el de CHA, José Luis Soro, quienes se han enfrentado. El candidato naranja dijo tener las recetas adecuadas para combatirlo y las contrapuso a las del PP y el PSOE, a los que acusó como protagonistas del “bipartidismo”, de ponerse “en modo Pimpinela”. A continuación, y ante los ataques de Soro, le acusó de mentir y aseguró que es “falso” el “mantra” de que quieran “cargarse” la DPZ, sino el “amiguismo”.

El candidato de C's, Daniel Pérez, ha hablado sobre despoblación y se ha dirigido a José Luis Soro, candidato de CHA al Gobierno de Aragón. "No nos vamos a cargar las comarcas", ha dicho". "Nos vamos a cargar el clientelismo político de amigos y amiguetes que habéis ido colocando", le ha reprochado a Soro. Por su parte, el candidato de CHA ha dicho que "si me dicen que tengo que defender el autogobierno en 2019 no me lo creo". "Son problemas heredados del franquismo", ha replicado Soro. El candidato de C's, Daniel Pérez, ha hablado sobre despoblación y se ha dirigido a José Luis Soro, candidato de CHA al Gobierno de Aragón. "No nos vamos a cargar las comarcas", ha dicho". "Nos vamos a cargar el clientelismo político de amigos y amiguetes que habéis ido colocando", le ha reprochado a Soro. Por su parte, el candidato de CHA ha dicho que "si me dicen que tengo que defender el autogobierno en 2019 no me lo creo". "Son problemas heredados del franquismo", ha replicado Soro.

“Si uno me llega a decir que en 2019 iba a tener que estar defendiendo el autogobierno no me lo creo”, le respondió Soro, quien dijo que, en esta cuestión, en el debate sobrevolaban los restos del “franquismo”. En su opinión, el principal reto de Aragón es “la financiación autonómica”.

Curiosamente, ha sido el propio candidato de Ciudadanos el que, en su siguiente intervención, ha sacado a colación la cuestión de la financiación autonómica, que ha calificado de “ultraje, agravio e insulto”.

Otro de los momentos polémicos del debate se produjo cuando, para cambiar el tono de las intervenciones, la candidata de Podemos, Maru Díaz, dijo estar “sorprendida” por que no hubiese surgido una cuestión que para ella es fundamental: la violencia doméstica. “Me parece llamativo que se nos olvide, no sé si es por la presencia de Vox en el debate”, atacó, una frase que fue saludada por parte del público tanto por abucheos como por aplausos. “Se nos viola por el hecho de ser mujeres”, añadió Díaz, para quien es “fundamental” que las “adminstraciones públicas ayuden”,

Destacado Los candidatos a la DGA defienden la política de pactos para encarar el futuro