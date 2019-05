El minuto de oro: los candidatos llaman al "diálogo" y a forjar "grandes acuerdos"

Los ocho principales candidatos en las elecciones autonómicas del próximo 26 de abril han cerrado su intervención en el debate de HERALDO, en el denominado minuto de oro final, en llamamientos al "diálogo" y a forjar "grandes acuerdos", sin olvidar que la comunidad autónoma afronta un momento "histórico".

Luis María Beamonte (PP)

El candidato del PP al Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, ha concluido su intervención diciendo que "Aragón es tierra de pactos y quiero alcanzar acuerdos". El candidato del PP al Gobierno de Aragón, Luis María Beamonte, ha concluido su intervención diciendo que "Aragón es tierra de pactos y quiero alcanzar acuerdos".

“Hay otra manera de hacer las cosas”, ha arrancado el cabeza de lista del PP a las elecciones autonómicas. En ese contexto, Luis María Beamonte ha mencionado la necesidad de crear “más empleo de calidad”, de facilitar la “creación de empresas”, que “se cierre la brecha en el mundo rural” o que “se proteja a quien más lo necesite”. Siempre, ha añadido, desde “el respeto de la Constitución”. “Aragón –ha continuado- es tierra de pactos”. Aquí, ha seguido, es posible el diálogo y el impulso de las “infraescturas” o la “sanidad”. En este contexto, ha considerado que el PP es el partido “más capacitado” para llevar estos proyectos a cabo.

El candidato del PSOE al Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha concluido su intervención diciendo que "El gobierno de Aragón ha avanzado en todos los terrenos públicos. Aragón ha vuelto a funcionar. No es hora de frentismos sino de granes acuerdos públicos y sociales". El candidato del PSOE al Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha concluido su intervención diciendo que "El gobierno de Aragón ha avanzado en todos los terrenos públicos. Aragón ha vuelto a funcionar. No es hora de frentismos sino de granes acuerdos públicos y sociales".

Javier Lambán (PSOE)

El candidato del PSOE ha abierto su minuto de oro enumerando varias iniciativas de su gestión como presidente autonómico, entre las que ha mencionado haber multiplicado “por diez las becas”, haber “construido colegios públicos” o haber iniciado “hospitales públicos”. Según Javier Lambán, han intervenido “en todos los terrenos de las políticas públicas”. “No es hora de frentismo”, ha seguido el cabeza de lista del PSOE, “sino de grandes acuerdos sociales”. Al final, Lambán ha ido más allá y ha considerado que “es hora de comprometerse con la felicidad de los aragoneses”.

Maru Díaz (Podemos-Equo)

La candidata de Podemos-Equo, Maru Díaz, ha hablado sobre el trasvase del agua. "Si gobierna la derecha, con Casado y VOX, volveremos a salir a la calle para defender el agua de todos los aragoneses". La candidata de Podemos-Equo, Maru Díaz, ha hablado sobre el trasvase del agua. "Si gobierna la derecha, con Casado y VOX, volveremos a salir a la calle para defender el agua de todos los aragoneses".

La candidata de Podemos-Equo ha comenzado su intervención con solemnidad: “Es un momento crítico de nuestra historia, nos jugamos el futuro de nuestra tierra”. Después ha querido mandar un “mensaje” a la sociedad: “No queremos vivir con miedo”. Tras las generales llegan las autonómicas, una “segunda vuelta”, según Maru Díaz, en la que volver a mirar a “un futuro esperanzado”. La cabeza de lista de Podemos-Equo ha enumerado varios de sus compromisos, entre los que están “más justicia social”, “más derechos” o “más feminismo”, “desde el diálogo y con ideas valientes”. Para hacer de Aragón, ha terminado Díaz, “el lugar al que volver” o el sitio “en el que quedarse”.

Arturo Aliaga (PAR)

El candidato del PAR, Arturo Aliaga, ha finalizado su intervención diciendo que ofrece su "capacidad para llegar a acuerdos" y su "experiencia en labores de gobierno" El candidato del PAR, Arturo Aliaga, ha finalizado su intervención diciendo que ofrece su "capacidad para llegar a acuerdos" y su "experiencia en labores de gobierno"

El candidato del PAR ha centrado su minuto de oro en destacar su “trayectoria” profesional y política. “Ofrezco mi capacidad de llegar a acuerdos, mi experiencia en el gobierno y en la oposición, mi capacidad de atraer inversiones o de conseguir que no se vayan”, ha sostenido Arturo Aliaga. El cabeza de lista del PAR ha reivindicado que el suyo es un partido “comprometido por Aragón”. “Aragón es mi pasión”, ha enfatizado, y a continuación ha vuelto a reiterar su “compromiso acreditado” por su “carrera profesional y política”.

Daniel Pérez (Ciudadanos)

El candidato de Ciudadanos al Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha concluido su intervención diciendo que se compromete "a gobernar con los aragoneses" y que "unidos somos imparables, pero separados van a darnos por todos lados". El candidato de Ciudadanos al Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha concluido su intervención diciendo que se compromete "a gobernar con los aragoneses" y que "unidos somos imparables, pero separados van a darnos por todos lados".

El candidato de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha abierto su minuto de oro diciendo que no iba a hacer “ni una sola promesa”, aunque sí unos “compromisos personales”. “Me he metido en política para hacer política de otra manera”, ha asegurado Pérez, que hasta hace poco ejercía como periodista. El cabeza de lista de la formación naranja se ha comprometido a trabajar “para todos los aragoneses”, y para ello dijo contar con “gente comprometida, ilusionada”, y no que lleve “el carné (de partido) en la boca”. Y ha finalizado con una idea: “Les ruego que digan que el debate lo hemos ganado todos”, ha afirmado. Porque, ha concluido: “Unidos somos insuperables”.

José Luis Soro (CHA)

El candidato de CHA al Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha concluido su minuto de oro diciendo que "en CHA somos buena gente, responsables, coherentes y honrados". El candidato de CHA al Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha concluido su minuto de oro diciendo que "en CHA somos buena gente, responsables, coherentes y honrados".

“Somos gente honrada, coherente, buena gente”, ha abierto su intervención el candidato de CHA, que ha recordado su gestión en el Gobierno de Aragón, donde ha sido consejero de Vertebración del Territorio, donde desde CHA han intentado trabajar “para mejorar la vida de la gente”, y entre cuyas iniciativas ha mencionada las políticas de vivienda. “Pero queda muchísimo por hacer”, ha afirmado a continuación, para “desarrollar un proyecto aragonesista y socialista”. Soro ha alertado: “Corremos el riesgo de que el gobierno caiga en manos de la derecha”. Ante esto, ha llamado “a la izquierda” para que opte por la “única salida social”.

Álvaro Sanz (Izquierda Unida)

El candidato al gobierno de Aragón de IU, Álvaro Sanz, ha dicho es su última intervención que "IU es un partido real, coherente, sólido y capaz de gobernar para la mayoría social". El candidato al gobierno de Aragón de IU, Álvaro Sanz, ha dicho es su última intervención que "IU es un partido real, coherente, sólido y capaz de gobernar para la mayoría social".

El cabeza de lista de Izquierda Unida ha incidido en que el próximo 26 de abril Aragón se juega su “modelo de sociedad”, e incluyó en este desde a quien “tiene 600 euros de pensión” como a los trabajadores. “Nos jugamos los derechos y la dignidad”, ha valorado, y ha pedido el voto para la izquierda “sólida, la de siempre, la que cumple con la gente”, una “izquierda capaz de gobernar para la mayoría social” y que suba impuestos al 1% de más renta. Es momento, ha dicho, de trabajar por las “libertades, la igualdad y la justicia social”.

Santiago Morón (Vox)

El candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Santiago Morón ha dicho en el minuto de oro con el que ha concluido el debate que "en VOX no aceptamos los clichés de xenófobos, homofobos y racistas" y que "sabemos que es una lucha de titanes acabar con ellos". El candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Santiago Morón ha dicho en el minuto de oro con el que ha concluido el debate que "en VOX no aceptamos los clichés de xenófobos, homofobos y racistas" y que "sabemos que es una lucha de titanes acabar con ellos".

El candidato de Vox ha empezado recordando que “solo se puede valorar aquello que se conoce”, por lo que agradeció su presencia en el debate, lo que desde su punto de vista permitiría “mostrar cómo” son y “derribar clichés, estereotipos y calificativos” con los que no están de acuerdo, como que son “misóginos, homófobos o machistas”. “Con la fuerza de la razón y sentido común confiamos en ganar la batalla”, ha concluido.